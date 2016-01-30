Survivor Ünlüler Yarışmacısı Yılmaz Morgül Kimdir?

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2016 da yarışmacı olacak olan adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.Reyting rekortmeni olarak bilenen Acun Survivor 2016 için kollarını iyice sıvadı. .Bir ünlü isim daha Survivor yarışmasına dahil oldu. Son olarak Survivor'a katılan Yılmaz Morgül oldu. Peki Yılmaz Morgül Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gerekli tüm detaylarhaberimizin devamında sizlerle...

Survivor 2016 7 Şubat'ta izleyenleri ile buluşuyor. Gönüllüler kadrosu halen belli olmadı. Ünlüler kadrosunda ise 6 kişi belli oldu. Bu belli olan isimler arasında Yılmaz Morgül, İbrahim Yattara, Yunus Günce, Tuğba Özay, Çağan Atakan Arslan ve Ebru Öztürk yer alıyor. Bu sezon 11. sezonuyla ekrana gelecek Survivor diğer yılların aksine daha erken başlayacak ve daha uzun sürecek. Survivor 2016 bu senede Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak.

Yılmaz Morgül Kimdir?



14 Ocak 1964 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Morgül, henüz 7 yaşındayken babasını kaybetti.

Babaannesinin ud çalıp söylemesi ve babası İbrahim beyin usta bir tulum müzisyeni olması sebebiyle müzikle iç içe büyüyen Morgül, büyük üstatlardan eğitim aldı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında, öğrenim hayatı boyunca bir çok müsamere de şarkılar söyleyen, korolarda yer alan ve tiyatro oyunlarında rol alan Morgül, 11 yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi'nde müzik eğitimine başladı.

Büyük Üstatlardan Eğitim Aldı!

İlk müzik eğitimine 9 yaşında başlayan sanatçı, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş Musiki Cemiyetleri'nde, Yurdaer Doğulu Müzik Okulu’nda, İstanbul ve Adana Belediye Konservatuarları'nda, Melahat Pars, Feriha Tunceli, Sadun Aksüt, Alaattin Yavaşça, Şeref Çakar, Sözer Yaşmut gibi üstatlardan eğitim aldı.

İlk Albümü “Elveda İstanbul”

1988 yılında ilk olarak Adana‘da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıkan Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü.

1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi.

Yılmaz Morgül, Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden yorumlaması ses getirdi ve 1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.

Morgül, aynı zamanda Levent Kırca ve Oya Başar ile Olacak O Kadar programında bir yıl çalıştı ve Nejat Uygur, Levent Kırca, Oya Başar gibi büyük ustalardan oyunculuk dersleri aldı.

Morgül “Gökkuşağı” adındaki Türkiye'yi tanıtan bir programı sundu. Aynı zamanda 2012 yılından beri Olay TV'de Yılmaz Morgül Show isimli kendi programını yapmakta.

En İyi Yorumcu Ödülü Aldı!

Avustralya‘nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışması'na “Uluslararası Star” konumuyla katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.

Cilt Kanseri İle Mücadele Etti!

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu.

Yılmaz Morgül, kanserle mücadelesinde yaşadıklarını kanserle mücadele eden hastalara; “Bu hastalık Allah’tan geldi, şifasını da Allah verecek diyordum. Her hastalığın ayeti var. Beş yıl onları okudum. Sürekli kendimi telkin ettim. ‘Sen çok iyi olacaksın, muhteşem olacaksın’ dedim. Bir ara kemoterapi tedavisi gördüm. Saçlarımın bir bölümü döküldü, vücudumun derisi soyuluyordu artık. 1996-2000 yılları arasında durumum çok ciddiydi. Ama Allah'ın izniyle gücümü kaybetmemeye çalıştım ve hastalığımı yendim” cümleleriyle destek verdi.

Talihsizlikler Peşini Bırakmadı!

Morgül, albümlerini müzik şirketinde, 8 ay sonra işten çıkan bir asistanın sahne çalışması sırasında şirketle ilgili olduğunu söylediği bir anlaşmayı imzalaması nedeniyle bilmeden menejerlik sözleşmesi yaptığı için uzun bir süre sahneye çıkamadı ve televizyon programları projelerini gerçekleştiremedi. Morgül, bu anlaşmayı kabul etmeyerek, dava açtı ve 11 yıl süren dava sonucunda haklarına kavuşabildi.

3000’e Yakın Yardım Konseri Verdi!

2000 yılından beri Türkiye'de ve dünyada sağlık ve sosyal yardım derneklerine destek olarak 228 kurumla çalışan Morgül, hayır kurumlarının düzenlediği gecelerde 3000'e yakın ücretsiz yardım konserleri verdi. Özellikle lösemili çocuklar, fenilketonürili çocuklar, down sendromlu çocuklar, sakat ve kimsesiz çocukların yararına konserler yaptı.

Kapıda Bilet Sattım!

Yılmaz Morgül, bir röportajında menajerlik anlaşmasından ötürü sahneye çıkamadığı dönemde yaşadığı maddi sıkıntıyı atlatmak için yaptıklarını şu sözlerle anlattı; “Benim hiç kompleksim yok. Ben insanlar tarafından tanınıyorken bile Cem Yılmaz’ın biletlerini sattım kapıda. Erken gitmiştim, elime biletleri aldım, “Cem Yılmaz’a bilet” diye bağıra bağıra satmaya başladım. Hatta Cem Yılmaz da görünce “İnanamıyorum sana, sen ne kadar komplekssiz bir insansın dedi.”

Rahmi Koç Hayatımı Değiştirdi!

Bir röportajında Rahmi Koç'un hayatını değiştirdiğini belirten Morgül, Rahmi Koç ile Erdek'te tanıştığını ve Koç'un kendisine hayat felsefesini aktardığını ve bundan çok etkilendiğini anlattı.

Yılmaz Morgül, özellikle Twitter hesabı olan @MORGULYILMAZ hesabından hayat felsefesini anlatmayı tercih ediyor.

Ben Egolarımı Lego Yaptım, Siz De Onlarla Oynayın!

Morgül, son olarak Mesut Yar'ın sunuculuğunu yaptığı “Burada Laf Çok” programında “Hiçbir futbol takımının veya siyasi partinin gecesinde sahne almak istemiyorum” açıklamasından sonra kendisine tepki gösteren Tahir Sarıkaya'ya söylediği “Ben egolarımı lego yaptım siz de onlarla oynayabilirsiniz” cümlesiyle gündeme geldi.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, şimdilerde yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2016 yarışmasında ünlüler takımında rakiplerine karşı mücadele edecek.