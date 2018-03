Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Yunus Günçe Kimdir?

Yarışmaya katılacağı kesinleştikten sonra Yunus Günce kimdir soruları oldukça sık sorulmaya başlandı. Aslen Trabzonlu olan Yunus Günçe 1976 yılında Almanya'da doğmuştur. Survivor 2016 kadrosu isimlerinden Günçe dj'lik olarak başladığı kariyerine daha sonra tv sunuculuğu, dizi oyunculuğu ve stand up gösterisi gibi işleri de eklemiştir. Number One Tv'de başladığı kariyerine Radio Hot'ta ve Best Tv'de devam etmiştir. İlk dizi kariyerine TRT'de yayınlanan Koçum Benim dizisi ile başlamıştır. Bu dizi de Gökhan isimli role hayat vermiştir. Sinema filmlerinde de yer alan oyuncu Hırsız Var, O Şimdi Asker gibi filmlerde rol almıştır