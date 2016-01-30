10 Şubat 1978 yılında İzmir'de doğan Tuğba Özay 1995 yılında yapılan Miss Model of the World yarışmasında ikinci olmuş daha sonra da mankenliğe başlamıştır. Annesi Antalyalı olan mankenin babası ise Trabzonludur. Öğretmen bir anne ve ders kitapları yazarı bir babanın kızı olan Özay Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümün'de okumuştur. Tuğba Özay bir çok spor dalıyla uğraşmış ve güzellik yarışmasına katılmadan önce Vakko'nun defilelerinde yer almıştır. Yüzme, yelkencilik ve voleybol gibi sporlarla uğraşan ünlü manken Fenerbahçe'nin voleybol takımında da oynamıştır.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Tuğba Özay Arslan Kimdir?
TV 8 Ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin merakla beklediği Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Tuğba Özay Arslan hakkında tüm merak edilen sorulara haberimizde bulabilirsiniz
30 Ocak 2016 Cumartesi 15:31
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Tuğba Özay
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.