Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Tuğba Özay Arslan Kimdir?

10 Şubat 1978 yılında İzmir'de doğan Tuğba Özay 1995 yılında yapılan Miss Model of the World yarışmasında ikinci olmuş daha sonra da mankenliğe başlamıştır. Annesi Antalyalı olan mankenin babası ise Trabzonludur. Öğretmen bir anne ve ders kitapları yazarı bir babanın kızı olan Özay Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümün'de okumuştur. Tuğba Özay bir çok spor dalıyla uğraşmış ve güzellik yarışmasına katılmadan önce Vakko'nun defilelerinde yer almıştır. Yüzme, yelkencilik ve voleybol gibi sporlarla uğraşan ünlü manken Fenerbahçe'nin voleybol takımında da oynamıştır.