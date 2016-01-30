Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Serkan Ercan Kimdir?

TV8 ekranlarının fenomen Yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar günü sevenleriyle buluşacak. Milyonların merakla beklediği Survivor 2016'da bu senede birbirinden iddialı isimler olacak. Türkiye'nin sanat dünyası, spor dünyası ve magazin dünyasından isimleri ünlüler adasında bir araya getiren Acun Ilıcalı Twitter konuyla ilgili sürekli paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Heyecanın dorukta olduğu yarışma programı Survivor 2016 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. Oldukça heyecanlı geçecek yarışmalar için şimdiden heyecanlandırıyor. Peki Survivor 2016 kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

2016 SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU..

Tv8 kanalının sabırsızlıkla beklenen yarışması Survivor 2016 ilk bölümü ile 7 Şubat 2016 Pazar akşamı ekrana gelecek. Yarışmacılar kesinleşti. İşte o yarışmacılar... İşte ünlüler Takımı, İşte Gönüllüler Takımı...

Ütopya yarışmasından tanıdığımız Serkan Ercan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ünlüler kadrosuna katıldı. Serkan Ercan sporcu kişiliği ile tanınıyor. Survivor'un en iddialı isimlerinden olacağı kesin...