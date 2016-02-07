Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Semih Öztürk Hakkında Merak Edilenler

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2016 da yarışmacı olacak olan adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.Reyting rekortmeni olarak bilenen Acun Survivor 2016 için kollarını iyice sıvadı. .Bir ünlü isim daha Survivor yarışmasına dahil oldu. Son olarak Survivor'a katılan Semih Öztürk oldu. Peki Semih Öztürk Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gerekli tüm detaylarhaberimizin devamında sizlerle...

Survivor 2016 7 Şubat'ta izleyenleri ile buluşuyor. Gönüllüler kadrosu halen belli olmadı. Ünlüler kadrosunda ise 6 kişi belli oldu. Bu belli olan isimler arasında Yılmaz Morgül, İbrahim Yattara, Yunus Günce, Tuğba Özay, Çağan Atakan Arslan ve Ebru Öztürk yer alıyor. Bu sezon 11. sezonuyla ekrana gelecek Survivor diğer yılların aksine daha erken başlayacak ve daha uzun sürecek. Survivor 2016 bu senede Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak.

Semih Öztürk Kimdir?





Semih Öztürk 1991 Bursa doğumludur. İstanbulda yaşayan genç yarışmacı Marmara Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Gitar çalabiliyor. Konuşkan bir yapıya sahip.Ütopya yarışmasıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran yarışmacı yarışmada finale kalan yarışmacılardan biri oldu. Bakalım yarışmayı birinci olarak tamamlayabilecek mi? Ütopya yarışmasında birinci olan yarışmacı yaklaşık 300 - 350 bin Türk lirası gibi bir ödülün sahibi olacak.

Semih Öztürk Yaşı: 24

Semih Öztürk Boyu: 1.80

Semih Öztürk Kilosu: 80

Semih Öztürk Saç Rengi: Açık Kumral

Semih Öztürk Göz Rengi: Açık Kahve

Semih Öztürk'ün Katıldığı Yarışma Programları

- ÜTOPYA