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Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Nagihan Karadere Kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Nagihan Karadere hakkında merak edilen ve bilinmeyen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Nagihan Karadere Kimdir?

 Nagihan Karadere (d. 1984 Kadirli ), Türk atlet. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.


13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. Yarışın ardından tüm Türk halkından, ailesinden, hocalarından ve spor bakanından özür diledi.

TV8 ekranlarının fenomen Yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar günü sevenleriyle buluşacak.  Milyonların merakla beklediği Survivor 2016'da bu senede birbirinden iddialı isimler olacak. Türkiye'nin sanat dünyası, spor dünyası ve magazin dünyasından isimleri ünlüler adasında bir araya getiren Acun Ilıcalı Twitter konuyla ilgili sürekli paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Heyecanın dorukta olduğu yarışma programı Survivor 2016 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. Oldukça heyecanlı geçecek yarışmalar için şimdiden heyecanlandırıyor. 
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Nagihan KaradereSurvivor Ünlüler Gönüllüler
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