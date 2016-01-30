Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Gizem Memiç Kimdir?

16 Mayıs 1990 Gaziantep doğumlu Türk model ve güzellik kraliçesi unvanı sahibidir 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan ve Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Memiç, bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almaktadır.



16 Mayıs 1990 Gaziantep doğumlu Türk model ve güzellik kraliçesi unvanı sahibidir 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan ve Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Memiç, bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almaktadır.

Miss Turkey 2010 unvan sahibi olarak Amerika'da Carl's Jr. Restaurant'ın ve onun ortak şirketi Hardee's Restaurantları'nın televizyon reklamında oynayan ünlü model, İngilizce'de Turkey olarak ifade edilen Hindi kelimesine bir gönderme yapılarak beş yüz kalorinin altında olan Turkey Sandwiches'in yani hindi sandviçlerinin tanıtımını bikini ile sandviç yiyerek podyumda yürüme sahnesi ile yaptı.

Katıldığı Dünya Çapındaki Güzellik Yarışmaları

Miss Universe 2010

Gizem Memiç , dünyanın en prestijli güzellik yarışması organizasyonu olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 23 Ağustos 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde temsil etti.

Miss World 2010

2010 yılında Türkiye'nin Dünya Güzellik Yarışması'ndaki resmî temsilcisi olan Memiç, Çin'in Sanya kentinde yarışmıştır. 19 Ekim'de en iyi 40 finalistin içine girdikten sonra 22 Ekim 2010 tarihinde en iyi 20 finalist içinde yerini aldı.