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Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ezgi Avcı Kimdir?

TV8 Ekranlarında 7 Şubat itibari ile yayınlanacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ezgi Avcı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarına haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ezgi Avcı Kimdir?
Ezgi Avcı Kimdir?  

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul da doğmuştur. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.
 
Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor. 1,79 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Ezgi Avcı bu sezon Survivor 2016 Ünlüler takımında yarışacaktır.

TV8 ekranlarının fenomen Yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar günü sevenleriyle buluşacak.  Milyonların merakla beklediği Survivor 2016'da bu senede birbirinden iddialı isimler olacak. Türkiye'nin sanat dünyası, spor dünyası ve magazin dünyasından isimleri ünlüler adasında bir araya getiren Acun Ilıcalı Twitter konuyla ilgili sürekli paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Heyecanın dorukta olduğu yarışma programı Survivor 2016 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. Oldukça heyecanlı geçecek yarışmalar için şimdiden heyecanlandırıyor. Peki Survivor 2016 kadrosunda kimler var? 
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Ezgi AvcıSurvivor Ünlüler Gönüllüler
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