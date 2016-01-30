Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Eda Akkaya Kimdir

Eda Akkaya 18 Kasım 1990 İstanbul doğumlu. Genç yaşlarda Jimnastik yapan güzel isim daha sonra oyunculuğa başladı. Akkaya Otuzbeşbuçuk Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akkaya Kahireli Palas dizisinde Zerrin karakterini canlandırdı. Atv'de yayınlanan kaçak dizisinde rol aldı.



TV8 ekranlarının fenomen Yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar günü sevenleriyle buluşacak. Milyonların merakla beklediği Survivor 2016'da bu senede birbirinden iddialı isimler olacak. Türkiye'nin sanat dünyası, spor dünyası ve magazin dünyasından isimleri ünlüler adasında bir araya getiren Acun Ilıcalı Twitter konuyla ilgili sürekli paylaşımlar gerçekleştiriyor.



Heyecanın dorukta olduğu yarışma programı Survivor 2016 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. Oldukça heyecanlı geçecek yarışmalar için şimdiden heyecanlandırıyor.