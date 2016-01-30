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Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ebru Öztürk Kimdir?

TV 8 Ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ebru Öztürk hakkında merak edilen ve bilmek istediğiniz tüm bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Ebru Öztürk Kimdir?

 Şimdilerde modellik yapan, eski voleybolcu Ebru Öztürk, 1984 yılında, İstanbul’da doğdu. Şu anda mankenlik yapan Ebru Öztürk, bir dönem Fenerbahçe Voleybol Takımı’nda forma giymişti.


Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi’nde tamamlayan Öztürk, İstanbul Moda Haftası’nda başarıyla podyumda yerini almıştır. Ünlü modacı Nejla Güvenç’in defilesinde meslektaşları ile podyumu paylaşan Öztürk, kendisini izlemeye gelen oyuncu sevgilisi Bekir Aksoy’un o sahnede yürürken, “Göğsün açıldı Ebru.” diyerek fısıldamasıyla gündeme gelmiştir.


Eski sporcu, şimdilerde mankenlik yapan Öztürk, “Doktorlar” dizisinde yakından tanıdığımız Bekir Aksoy ile aşk yaşadığı dedikoduları ile uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştır.


Ebru Öztürk, son olarak yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor 2016 ünlüler kadrosunda rakipleri ile yarışacak.
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SurvivorEbru Öztürk
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