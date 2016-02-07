Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Damla Can Hakkında Merak Edilenler Kimdir Kaç Yaşında Nereli?

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2016 da yarışmacı olacak olan adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.Reyting rekortmeni olarak bilenen Acun Survivor 2016 için kollarını iyice sıvadı. .Bir isim daha Survivor yarışmasına dahil oldu. Son olarak Survivor'a katılan Damla Can oldu. Peki Damla Can Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gerekli tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle...

2016 SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU..

Tv8 kanalının sabırsızlıkla beklenen yarışması Survivor 2016 ilk bölümü ile 7 Şubat 2016 Pazar akşamı ekrana gelecek. Yarışmacılar kesinleşti. İşte o yarışmacılar... İşte ünlüler Takımı, İşte Gönüllüler Takımı...

İŞTE SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

-Serkan Ercan

Ütopya yarışmasından tanıdığımız Serkan Ercan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ünlüler kadrosuna katıldı. Serkan Ercan sporcu kişiliği ile tanınıyor. Survivor'un en iddialı isimlerinden olacağı kesin...

-Ezgi Avcı

Miss Turkey güzeli Ezgi Avcı 2016 Survivor Ünlüler Gönüllüler takımına katılan son isim oldu. Güzel bir yarışmacı daha Survivor ünlüler takımında yarışacak. Merakla 7 şubat 2016 tarihi bekleniyor...

-Eda Akkaya

Jimnastikçi ve Oyuncu Eda Akkaya Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak.

-Nagihan Karadere

Milli Atlet Nagihan Karadere'de Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yarışacak ünlüler takımında yer alacak.

-Ebru Öztürk

Tuncay Şanlı'nın sevgilisi manken Ebru Öztürkde survivor 2016 ünlüler kadrosunda yer alacak. Ebru Öztürk daha önce Fenerbahçe Voleybol takımında oynamıştı...

-Çağan Atakan Arslan

Çağan Atakan ArslanTürkiye Kick boks Şampiyonu olarak Survivor'un iddialı isimlerinden. Daha önce de bir çok yarışmada gördüğümüz Çağan Atakan 2016 Survivor Ünlüler Gönüllüler takımında yer alacak...

-Tuğba Özay

Tuğba Özay 2016 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımda yer alacak.

-Yunus Günçe

Yunus Günce 2016 Survivor Ünlüer Gönüllüler yarışmasında yarışacak...

-İbrahim Yattara

Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara ünlüler kadrosuna dahil oldu. İbrahim Yattara 2016 Survivor Ünlüer Gönüllüler yarışmasında yarışacak...

-Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül 2016 Survivor Ünlüer Gönüllüler yarışmasında yarışacak...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

-İBRAHİM GİYDİRİR

-GİZEM MEMİÇ

-GİZEM KERİMOĞLU

-EFECAN DİANZENZA

-NİHAL CANDAN

-ZAFER METE

-DAMLA CAN

-SERKAN TÜTÜNCÜ

-AYLİN ŞALLI

-SEMİH ÖZTÜRK

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

-YILMAZ MORGÜL

-İBRAHİM YATTARA

-YUNUS GÜNÇE

-TUĞBA ÖZAY

-ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

-NAGİHAN KARADERE

-EBRU ÖZTÜRK

-EDA AKKAYA

-EZGİ AVCI

-SERKAN ERCAN

Damla Can Kimdir?



