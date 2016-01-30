Survivor Ünlüler Gönüllüler Yarışmacısı Çağan Atakan Arslan Kimdir?

27 Ağustos 1989 doğumlu olan Çağan Atakan Arslan basketbol ile başladığı spor hayatına 16 yaşında vücut geliştirme ile devam etmiş ve 17 yaşında tanıştığı dövüş sporları ile spor hayatına yön vermiştir. Ülke içinde ve dışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atmıştır.

Dizi ve sinema filmlerinde de oynamıştır. Modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Survivor 2012 yarışmacısı ve Turkish Power Wrestling güreşçisi olan HASAN Yalnızoğlu gibi Çağan Atakan Arslan’da Best Model of Turkey yarışmasından sonra mankenliğe başlamış.

Çağan Atakan Arslan, Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de “Soldier” olarak ringe çıkmıştır.

Başarıları

2007 - Kickboks Türkiye Şampiyonu

2009 - Wffa Free Fight Avrupa Şampiyonu

2010 - Muay Thai Türkiye Şampiyonu

2010 - Best Muay Thai Superlig Şampiyonu

2010 - Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu

2010 - İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Üçüncüsü

2011 - Türkiye Muay Thai Şampiyonu

2011 - Best Muay Thai Süper Ligi Şampiyonu

2011 - İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu