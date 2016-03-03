Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Zafer Mete Kimdir?

İstanbul’da yaşayan Zafer Mete, 08.01.1992 tarihinde dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi’nde okudu. Zafer Mete’nin Yonca ve Yeliz adlarında iki kız kardeşi var. Galatasaray taraftarı olan Zafer, Erenköy World Gym (B) takımında kaleci olarak forma giymiştir. Survivor Gönüllüler takımı için ter dökecek.





Zafer Mete kimdir Survivor'da akılları karıştırıyor. Survivor gönüllülerde yarışan Zafer Mete, oyun sonrası yaptığı konuşmalar ve akıllara ziyan hareketlerle sık sık takım arkadaşlarının diline düşüyor. Oyun sırasında Acun tarafından da sıkça ortaya çıkarılan Zafer Mete, SMS oylama sonucunda kaçıncı olacak?





anlaşılmaz zor bir karakter. Survivor gönüllüler takımında yer alan Zafer Mete, performans sonrası yaptığı hareketler ve ilginç söylemler ile akılları karıştırıyor. Yaptığı hareketlere takım arkadaşlarının sık sık güldüğünü ve buna anlam veremediğini düşünen Zafer Mete, Acun Ilıcalı'nın da dilinde.

Survivor'un sempatik ismi. Survivor gönüllülerde yarışan Zafer Mete koyu bir Galatasaray taraftarı.İstanbul'da yaşıyor ve iki kız kardeşi var.