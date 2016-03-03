Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Serkay Tütüncü Kimdir?

Serkay Tütüncü kimdir Survivor'da çark mı etti? Survivor gönüllülerdeki takım arkadaşı Semih ile sürekli karşı karşıya gelen Serkay Tütüncü, bu hafta Survivor SMS oylama sonucunda bakalım kaçıncı olacak?



Survivor gönüllüler takımında yer alan Serkay Tütüncü'nün adaya gelmeden önceki instagram pozları yorum yağmuruna tutuldu. Sevgilisi ile pozlarını hesabından bir bir paylaşan Serkay Tütüncü'nin oyun performansları da iddialı.