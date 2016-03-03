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Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Serkay Tütüncü Kimdir?

TV 8 Ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının gönüllüler ekibinde bulunan Serkay Tütüncü yarışmacılardan Semih Öztürk ile kavgalarının ardından adından sıkça söz ettirmişti, Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Serkay Tütüncü Kimdir nerelidir kaç yaşında ve kaç kilodur? gibi bilgi haricinde son dakika güncel haberleri sitemizde bulabilirsiniz.

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Serkay Tütüncü Kimdir?

 Serkay Tütüncü kimdir Survivor'da çark mı etti? Survivor gönüllülerdeki takım arkadaşı Semih ile sürekli karşı karşıya gelen Serkay Tütüncü, bu hafta Survivor SMS oylama sonucunda bakalım kaçıncı olacak?

Survivor gönüllüler takımında yer alan Serkay Tütüncü'nün adaya gelmeden önceki instagram pozları yorum yağmuruna tutuldu. Sevgilisi ile pozlarını hesabından bir bir paylaşan Serkay Tütüncü'nin oyun performansları da iddialı.
Survivor'un daha ilk gününden takım arkadaşı Semih ile zıt düşen Serkay, son ödül oyunundaki başarısı ile de çok konuşulduç Rakip takımdaki Avatar Atakan'ı yenen Serkay'ın ödül sonrası yaptığı sevinç gösterisi ile unutulmazlar arasına girdi bile.
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