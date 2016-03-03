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Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir?

TV 8 ekranlarında en çok izlenen fenomen yarışma Survivor'un fenomen yarışmacısı Semih Öztürk adaya her geçen gün daha iyi ayak uydurmaya devam ediyor, gönüllüler takımında olan yarışmacı diğer arkadaşları ile iyi geçinemese de adada kendisine yaptığı baraka ile ne kadar becerikli olduğunu bir kez daha gösterdi, yarışmalarda iyi performans gösteren Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir? gibi bilgilere son dakika güncel haber sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz..

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir?

 Semih Öztürk Survivor gönüllüler ilk elemesinde rekor oyla adı en çok yazılan kişi oldu. Gizem Kerimoğlu haricindeki tüm Survivor gönüllüler takımı oyunu onun elenmesi yönünde kullandı.

Peki kimdir gönüllüler takımını bu kadar sinir eden Semih Öztürk?Semih Öztürk, aslen Bursalıdır. İstanbul'da yaşayan Öztürk, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra öğrenimine yurtdışında Güney Fransa'da devam etti. Semih Öztürk, Paul Valery Üniversitesinde tiyatro okudu.26 yaşında olan Semih Öztürk İstanbul'da yaşıyor.

Yeteneğini kendi ifadesi ile 'konuşmak' olarak tanımlayan Semih Öztürk, Survivor adasında bu yönünü konuşturunca dışlandı.Semih Öztürk Ütopya yarışmasından bir taraftar kitlesi edinmiş durumda ve buna güveniyorYine o yarışmadan sevgilisi olan Kurretülayn Matur da Semih Öztürk için oy verme çağrısı yaparak elenmemesi için kampanya yürütüyorSemih Öztürk Survivor adasından önce TV8 kanalında yayınlanan Ütopya yarışmasında yer almıştı.

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