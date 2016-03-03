Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir?

TV 8 ekranlarında en çok izlenen fenomen yarışma Survivor'un fenomen yarışmacısı Semih Öztürk adaya her geçen gün daha iyi ayak uydurmaya devam ediyor, gönüllüler takımında olan yarışmacı diğer arkadaşları ile iyi geçinemese de adada kendisine yaptığı baraka ile ne kadar becerikli olduğunu bir kez daha gösterdi, yarışmalarda iyi performans gösteren Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Semih Öztürk Kimdir? gibi bilgilere son dakika güncel haber sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz..

03 Mart 2016 Perşembe 14:46