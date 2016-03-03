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Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Nihal Candan Kimdir?

TV 8 Ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Nihal Candan şuana kadar yarışlardaki performansı çok iyi olmasa da ada yaşantısına her geçen gün ayak uydurmaya devam ediyor, Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Nihal Candan Kimdir nerelidir kaç kilodur boyu kaçtır? gibi bilgilere haber detayımız da rahatlıkla bulabilirsiniz

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Nihal Candan Kimdir?

 Tam adı Gül Nihal Candan olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı, Aralık ayında sona eren İşte Benim Stilim All star yarışmasında ikinci oldu. Mersin’de dünyaya gelen 19 yaşındaki Nihal Candan, varlıklı bir ailenin kızı olarak İstanbul’da yaşıyor. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Candan’ın sosyal medyada oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

 
İşte Benim Stilim yarışmasının 3. sezonu ve All Star sezonu yarışmacılarından olan Nihal Candan, Survivor Gönüllüler takımına mücadele edecek. İşte Benim Stilim All Star’da 2. olarak dikkatleri üzerine çeken Nihal’in, Survivor yarışmacıları arasında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu olmuş durumda.

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SurvivorNihal Candan
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