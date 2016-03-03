26 yaşındaki Muay Thai dövüşçüsü İbrahim Giydirir, 1.93 boyunda. Giydirir ayrıca kafes dövüşü ve kick boks da yapıyor. Çıktığı 22 kick boks maçının 19'unu kazandı ve 3 kez kaybetti. 19 galibiyetin 7'si ise nakavt ile.
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Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı İbrahim Giydirir Kimdir?
Survivor yarışmasında kazandığı yarışların ardından ilgi ceken yarışmacı Dövüş sporları ile ilgili olan İbrahim Giydirir hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz, Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı İbrahim Giydirir Kimdir? hakkında güncel son dakika haberler
03 Mart 2016 Perşembe 13:17
Muay Thai dalındaki dereceleri ise; 2012 yılında IFMA Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda Altın Madalya kazandı. 2013 yılında IFMA Avrupa Muaythai Şampiyonasında -91 kg / 200 Bronz Madalya kazandı.
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