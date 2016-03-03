Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı İbrahim Giydirir Kimdir?

26 yaşındaki Muay Thai dövüşçüsü İbrahim Giydirir, 1.93 boyunda. Giydirir ayrıca kafes dövüşü ve kick boks da yapıyor. Çıktığı 22 kick boks maçının 19'unu kazandı ve 3 kez kaybetti. 19 galibiyetin 7'si ise nakavt ile.

Muay Thai dalındaki dereceleri ise; 2012 yılında IFMA Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda Altın Madalya kazandı. 2013 yılında IFMA Avrupa Muaythai Şampiyonasında -91 kg / 200 Bronz Madalya kazandı.