Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Efecan Dianzenza Kimdir?

TV 8 Yarışmacılarından Efecan Dianzenza yarışmanın ilk gününde Semih Öztürk ile yaşadığı atışma ile dikkatleri çekmişti sonrasında ada hayatında da karşı karşıya gelen ikili gündemi meşgul etmişlerdi, Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Efecan Dianzenza Kimdir? hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Efecan Dianzenza Kimdir?

 Annesi Türk, babası ingiliz olan Efecan Dianzenza, 14 Temmuz 1990 yılında Londra İngiltere'de dünyaya geldi. 3 yaşında Türkiye'ye adım attı ve çocukluğunu İzmir Karşıyaka'da geçirdi. 9 yaşında Karşıyaka spor Kulübü'nün alt yapısında futbol oynamaya başladı. 14 yaşında Antalyaspor Kulübüne transfer oldu. Müziğide arkadaşlar aracılığıyla Antalya'da merhaba dedi. Evine  küçük çaplı stüdyo kurup yüzlerce şarkı kaydetti ve underground albümler yaptı. 2 sene Antalya'da yaşadıktan sonra spor ve müzik hayatını İstanbul'da devam ettirdi. 

 
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile anlaştı. Bu süreçte müzik hayatını İstanbul'da underground anlamda devam ettirdi. Profesyonel anlamda gece kulüplerinde dj lik yapmaya başladı. Liseden mezun olunca üniversite sınavlarına girip Anadolu Üniversitesi'nde Spor Akademisi Antrenörlük bölümünü kazandı ve futbolu bıraktı. Mister Internetional Yarışmasında Efecan Türkiye'yi Temsil Etti. 2010 yılında Model of Models yarışmasında Türkiye 1. si olarak moda ve mankenlik sektörüne girmiş oldu. Hemen ardından Endonezya'da düzenlenen Mister İnternational yarışmasında dünya 6. sı oldu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
SurvivorEfecan Dianzenza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.