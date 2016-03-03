Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Efecan Dianzenza Kimdir?

Annesi Türk, babası ingiliz olan Efecan Dianzenza, 14 Temmuz 1990 yılında Londra İngiltere'de dünyaya geldi. 3 yaşında Türkiye'ye adım attı ve çocukluğunu İzmir Karşıyaka'da geçirdi. 9 yaşında Karşıyaka spor Kulübü'nün alt yapısında futbol oynamaya başladı. 14 yaşında Antalyaspor Kulübüne transfer oldu. Müziğide arkadaşlar aracılığıyla Antalya'da merhaba dedi. Evine küçük çaplı stüdyo kurup yüzlerce şarkı kaydetti ve underground albümler yaptı. 2 sene Antalya'da yaşadıktan sonra spor ve müzik hayatını İstanbul'da devam ettirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile anlaştı. Bu süreçte müzik hayatını İstanbul'da underground anlamda devam ettirdi. Profesyonel anlamda gece kulüplerinde dj lik yapmaya başladı. Liseden mezun olunca üniversite sınavlarına girip Anadolu Üniversitesi'nde Spor Akademisi Antrenörlük bölümünü kazandı ve futbolu bıraktı. Mister Internetional Yarışmasında Efecan Türkiye'yi Temsil Etti. 2010 yılında Model of Models yarışmasında Türkiye 1. si olarak moda ve mankenlik sektörüne girmiş oldu. Hemen ardından Endonezya'da düzenlenen Mister İnternational yarışmasında dünya 6. sı oldu.