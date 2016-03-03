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Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Damla Can Kimdir?

TV 8 Ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının gönüllüler tarafında bulunan Damla Can adaya her gün daha çok alışıyor, diğer arkadaşları gibi adaya ayak basar basmaz Semih Öztürk ismine cephe alan yarışmacı hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Damla Can Kimdir?

 Damla Can kimdir Survivor'da dengeleri değiştiren en hırslı yarışmacı. Survivor ünlülerde yarışan Damla Can, takım arkadaşı Gizem Kerimoğlu ile yine karşı karşıya geldi. Sık sık tartışan iki takım arkadaşı bu kez Survivor'da sesleri çok yükseltti. Survivor oyun performanslarında da son haftalarda yükselen bir ivme yakalayan Damla Can, bu haftaki SMS sıralamasında üst sıralarda yer alabilir.


Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi Damla Can oldu. Damla 1990 İstanbul doğumlu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Düzgün fiziği ve güler yüzüyle dikkat çeken yarışmacı 1990 İstanbul doğumludur.

Survivor SMS sonuçları sıralaması kim elendi?
Survivor’un kendisi için hırs, mücadele ve açık olduğunu ifade etmektedir. Bugüne kadar tutkularının peşinden koştuğunu belirten Damla Can, "Hayatta imkansız diye bir şey olduğuna inanmıyorum. İnsan emek verdikten ve inandıktan sonra her şeyi başarabilir.

Survivor’a katılmak her zaman aklımda vardı. Fakat, kısmet bugüneymiş. Sporcu kimliğim sayesinde zorluk yaşamayacağımı düşünüyorum. Tabii ki, sadece oyunlarda başarılı olmak şampiyonluk için yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda düzgün bir kişiliğe sahip olmanız ve haksızlıklar karşısında durmanız gerekiyor. Diğer yarışmacılar halk tarafından tanınan ve sevilen isimler. Bu yüzden daha fazla rekabet etmek ve kendimi iyi tanıtmak zorundayım" dedi. Sarışın güzel Can, 1.72 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.
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SurvivorDamla Can
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