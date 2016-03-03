Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Damla Can Kimdir?

Damla Can kimdir Survivor'da dengeleri değiştiren en hırslı yarışmacı. Survivor ünlülerde yarışan Damla Can, takım arkadaşı Gizem Kerimoğlu ile yine karşı karşıya geldi. Sık sık tartışan iki takım arkadaşı bu kez Survivor'da sesleri çok yükseltti. Survivor oyun performanslarında da son haftalarda yükselen bir ivme yakalayan Damla Can, bu haftaki SMS sıralamasında üst sıralarda yer alabilir.
Damla Can kimdir Survivor'da dengeleri değiştiren en hırslı yarışmacı. Survivor ünlülerde yarışan Damla Can, takım arkadaşı Gizem Kerimoğlu ile yine karşı karşıya geldi. Sık sık tartışan iki takım arkadaşı bu kez Survivor'da sesleri çok yükseltti. Survivor oyun performanslarında da son haftalarda yükselen bir ivme yakalayan Damla Can, bu haftaki SMS sıralamasında üst sıralarda yer alabilir.