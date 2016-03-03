Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Ada dan Elenen İsim Aylin Şallı Kimdir?

Survivor 2016 Gönüllüler takımında yer alan ve takımın Nihal ile birlikte zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Aylin Şallı, Survivor 2 Mart akşamı adaya veda eden isim oldu. dizi ve Reklam oyunculuğu yapan Aylin Şallı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerede yaşıyor? Survivor’dan elenen Aylin Şallı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte Aylin Şallı hakkında merak edilen detaylar..



Semih Öztürk’ün birinci olması tüm dengeleri değiştirdi. Semih birinci olunca eleme adaylığı düştü ve Serkay’ı eleme adayı olarak gösterdi. Serkay veya Efecan’dan birinin adadan gitmesini isteyen Semih Öztürk, Nihal’in 2. Olmasıyla şoke oldu. Nihal de Aylin Şallı’yı eleme adayı gösterdi ve Survivor’dan elenen isim Aylin Şallı oldu. Survivor’ın Best Model’i Aylin Şallı Dominik Cumhuriyeti ’ne veda eden isim oldu.

AYLİN ŞALLI KİMDİR?