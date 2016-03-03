Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Ada dan Elenen İsim Aylin Şallı Kimdir?

Survivor 2016 Gönüllüler takımında yer alan ve takımın Nihal ile birlikte zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Aylin Şallı, Survivor 2 Mart akşamı adaya veda eden isim oldu. dizi ve Reklam oyunculuğu yapan Aylin Şallı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerede yaşıyor? Survivor’dan elenen Aylin Şallı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte Aylin Şallı hakkında merak edilen detaylar..
Survivor 2016 Gönüllüler takımında yer alan ve takımın Nihal ile birlikte zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Aylin Şallı, Survivor 2 Mart akşamı adaya veda eden isim oldu. dizi ve Reklam oyunculuğu yapan Aylin Şallı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerede yaşıyor? Survivor’dan elenen Aylin Şallı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte Aylin Şallı hakkında merak edilen detaylar..