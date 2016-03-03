Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Ada dan Elenen İsim Aylin Şallı Kimdir?

TV 8 Yarışmacıları arasında fenomen haline gelen Survivor da bu hafta elenen isim Aylin Şallı adaya ayak uyduran yarışmacıların arasında geliyordu, eleme günü son anda ismi verilen Şallı sürpriz bir şekilde veda etmişti, Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Ada dan Elenen İsim Aylin Şallı Kimdir nerelidir, kaç yaşında boyu kilosu kaç? gibi bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz..

Survivor Gönüllüler Takımı Yarışmacısı Ada dan Elenen İsim Aylin Şallı Kimdir?

 Survivor 2016 Gönüllüler takımında yer alan ve takımın Nihal ile birlikte zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Aylin Şallı, Survivor 2 Mart akşamı adaya veda eden isim oldu. dizi ve Reklam oyunculuğu yapan Aylin Şallı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerede yaşıyor? Survivor’dan elenen Aylin Şallı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.  İşte Aylin Şallı hakkında merak edilen detaylar..

Semih Öztürk’ün birinci olması tüm dengeleri değiştirdi. Semih birinci olunca eleme adaylığı düştü ve Serkay’ı eleme adayı olarak gösterdi. Serkay veya Efecan’dan birinin adadan gitmesini isteyen Semih Öztürk, Nihal’in 2. Olmasıyla şoke oldu. Nihal de Aylin Şallı’yı eleme adayı gösterdi ve Survivor’dan elenen isim Aylin Şallı oldu. Survivor’ın Best Model’i Aylin Şallı Dominik Cumhuriyeti’ne veda eden isim oldu.

AYLİN ŞALLI KİMDİR?                       

25 yaşında olan Aylin Şallı, dizi ve reklam oyunculuğu yapıyor. Aylin Şallı'nın oynadığı diziler arasında Kaderimin Yazıldığı Gün bulunuyor. Soyadından dolayı Ebru Şallı ile alakası var mı diye merak edilen Aylin Şallı'nın Ebru Şallı ile herhangi bir akrabalığı ya da aile bağı bulunmuyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
SurvivorReklamDiziYarışmaEbru ŞallıAylin ŞallıAylin şallı KimdirDominik Cumhuriyeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.