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Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Survivor Ödül Oyununu Kim Kаzаndı? - Survivor Yeni ödül Oyunu Oynа Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 15 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi tаrihindе yаyınlаnаn hаbеrimizdе. TV8 еkrаnlаrının sunuculuğunu Acun Ilıcаlı'nın yаptığı Survivor 2016 yeni bölümü еkrаnа kilitlеdi. Survivor 2016 yаrışmаsındа ödül ve dоkunulmаzlık oyunu оynаndı. Yаrışmаcılаr аrаsındа büyük mücаdеlеylе gеçеn Oyunu kаzаnаn tаkım ve аyrıntılаr. . .

Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı?
TV8 ekranlarının sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2016 yeni bölümü ekrana kilitledi.Survivor 2016 yarışmasında ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar arasında büyük mücadeleyle geçen Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi gönüllüler mi? İşte kazanan takım ve ayrıntılar...



Survivor 2016'nın 13 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde adrenalin dolu anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya rekabet ettiler. Bu iki takım çekişmeli bir oyun oynayarak, ödülü almaya hak kazanmaya çalıştılar. Rekabetin galibi hangi takım oldu?

Acun Ilıcalı’ nın sunumu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen program Survivor’ da geçen hafta 3 ödül ve 1 dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Bu oyunların hepsinde kazanan takım Ünlüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı hiç bir oyunu kazanamamıştı.

Gönüllüler takımından kazanılan tek oyun, bireysel dokunulmazlık ödülü idi. Bu ödülü de gönüllüler takımından Damla ve İbrahim olmuştu. Gönüllüler takımı hiç bir oyunu kazanamamanın sonucunda, moral olarak yıkım yaşamışlardı. Bundan dolayı artık bu oyunda kazanmak e ödül almak istiyorlardı. Kazanmak onlara hem moral olarak, hem de yemek yeme bakımından iyi gelecekti. Sonuçta gönüllüler takımı bir haftadır hiç yemek yememişlerdi.
Ödül neydi?

Survivor’ un 13 Şubat’ ta yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Oyunun ödülü ise, 2 buçuk kilo mercimek ve ikişer patates idi. Gönüllüler ödül oyununu kazanarak bu ödülleri almayı başardılar.
İşte Survivor 2016'nın ilk ödülü..
 
Programın 13 Şubat’ ta yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyunu tıpkı önceki oyunlar gibi oldukça zorluydu. Yarışmacıları, zorlu bir oyun parkuru bekliyordu. Konsantrasyon ve denge gerektiren oyunun amacı, yarışmacıların ellerindeki filenin üzerinde duran topu yere düşürmeden parkurda ilerlemek ve parkurun sonunda yer alan potaya atmaktı. Her iki takımda kıyasıya rekabet ettiler. Ünlüler de gönüllüler de ellerinden gelen en iyi performansı sergilediler. Ancak, gönüllüler takımı hiç bir oyunu kazanamamanın verdiği hırs ile ünlüler takımını geçti ve oyunu kazandı.

Survivor 2016 Ünlüler: Tuğba Özay, İbrahim Yattara, Serkan Ercan, Nagihan Karadere, Avatar Atakan, Ezgi Avcı, Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Yunus Günçe, Yılmaz Morgül.

Survivor 2016 Gönüllüler: İbrahim Giydirir, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Nihal Candan, Zafer Mete, Damla Can, Serkay Tütüncü, Aylin Şallı ve Semih Öztürk.

Survivor 2016 İzlemek İçin Tıklayınız
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