Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2016'nın 13 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde adrenalin dolu anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya rekabet ettiler. Bu iki takım çekişmeli bir oyun oynayarak, ödülü almaya hak kazanmaya çalıştılar. Rekabetin galibi hangi takım oldu?





Acun Ilıcalı’ nın sunumu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen program Survivor’ da geçen hafta 3 ödül ve 1 dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Bu oyunların hepsinde kazanan takım Ünlüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı hiç bir oyunu kazanamamıştı.



