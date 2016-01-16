Survivor 2016 Ünlüler kadrosuna katılan son isim Çağan Atakan Arslan oldu

Televizyon dünyasını kasıp kavuran Survivor'da yarışacak bir isim daha belli oldu. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının kadrosu yavaş yavaş netleşirken Ünlüler Adasına gidecek beşinci kişi de kesinleşti. Profesyonel güreşci ve boksör olan Çağan Atakan Arslan Acun Ilıcalı'nın son bombası oldu.



Geçtiğimiz sene reyting rekorlarını alt üst eden Survivor All-Star'ın ardından Survivor Ünlüler Gönüllüler 2016 da sezona iddialı giriyor. Daha önce yapılan açıklamalarda oyuncu Yunus Günce, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül ve manken Tuğba Özay'ın Survivor'ın bu seneki kadrosunda yer alacağı belirtilmişti.

Yeni Turabi Gözüyle bakılıyor

Survivor'a katılacak 5. İsim olan Çağan Atakan Arslan, vücudu ve boksör oluşuyla yeni Turabi olarak gösteriliyor. Turabi Çamkıran, geçtiğimiz 2 sezonda Survivor Ünlüler Gönüllüler ve Survivor All-Star'da şampiyon olmuştu. Çağan Atakan Arslan'ın da Survivor 2016'da Turabi etkisi oluşturması bekleniyor.

Çağan Atakan Arslan kimdir?

1989 İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan, porfesyonel olarak güreş ve boks sporları yapıyor. 16 yaşından beri vücut geliştirme yapan Çağan Atakan, dövüş sporlarıyla 17 yaşında tanışmıştır.

Best model yarışmasına katıldıktan sonra modellik ve oyunculuk da yapmıştır

Ringlerde "Soldier" lakabını kullanan Çağan Atakan Arslan, 2007 kickboks Türkiye şampiyonu, 2009 Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu ve 2011 yılının Taybox Dünya şampiyonudur.

Kaynak: Sporcope.com