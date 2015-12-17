Survivor 2016 Ünlüler kadrosu belli oldumu? Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Efsane yarışma Survivor 2016 için geri sayım başladı. İsimlerin yavaş yavaş belirlendiği yarışmada bu sene bir futbolcunun kadroya dahil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yılmaz Morgül ve ve İbrahim Yattara'nın ardından Yunus Günçe’nin de ünlüler takımında yarışacağı açıklandı.

Acun Ilıca'lı Forvet Alacak mı?

Acun Ilıcalı son dönemlerde ünlüler takımını muhakkak bir ya da birkaç forvet oyuncusuyla takviye ediyor. Kariyerinde düşüş yaşayan, yeşil sahalara veda eden golcüler adanın yolunu tutuyorlar. Pascal Nouma ve Ahmet DursunBeşiktaşlı Survivor’cular olarak akılda kalırken Ümit Karan da Galatasaraylı bir eski forvet oyuncusu olarak yarışmadaki yerini almıştı. Son olarak uzun dönemTrabzonspor forması giyen İbrahim Yattara’nın adının açıklanmasının ardından Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, 4 büyüklerin arasında transfer yapmadığı sadece kendi takımı kalmış oldu. Peki Ilcalı’nın elinde bir şans olsa Dominik’e Süper Lig'in hangi yıldızını götürürdü? Ya da ligimizin teknik direktörleri hangi oyuncularını ada yolcusu yapardı?

Transfer döneminde adı gündeme geldiğinde taraflı tarafsız herkesin ‘hadi canım’ dediği Robin Van Persie ligde Fernandao ile aynı gol rakamını yakalasa da (5) kendinden beklenti göz önüne alındığında sarı lacivertli forvet hattının en zayıf halkası olarak göze çarpıyor. Pereira’nın, bir dönem arasının bozuk olduğu, sakatlık sonrası da yine 11’de şans vermediği yıldız, Portekizli tarafından konseyde ismi yazılması yüksek ihtimal. Elinde imkân olsa ve o araAziz Yıldırım başka tarafa bakıyor olsa Pereira kesin Van Persie der!

Banko Umut Bulut

Galatasaray’da tüm günahların genelde iki sorumlusu oluyor. Biri Sabri Sarıoğludiğeri de Umut Bulut. Hamza Hamzaoğlu döneminde on birde ya da sonradan oyuna dahil olarak birçok maçta şans bulan Umut Bulut, Mustafa Denizlidöneminde neredeyse formaya hasret kaldı. Burak da harikalar yaratmıyor ama sarı kırmızılıların ilk Dominik adayı ‘Umut Bulut’ olur.

Beşiktaş'tan...

Pascal ve Ahmet Dursun’u ikişer kez adaya yolcu eden Beşitaş’ın bu kadrosundan Dominik’e katkı vermesi zor. Hem Alman panzeri Mario Gomez hem de yedeği Cenk Tosun ada rotasından oldukça uzak bir performans çiziyor.

Eto Hayal Kırıklığı

Gerek ilerleyen yaşı gerekse üç büyükler dışında bir takıma transfer olmasıyla Acun Ilıcalı’yı en çok iştahlandıran transfer kuvvetle muhtemel Eto’o olmuştur. Ama Kamerunlu yıldız geldiğinden beri öyle bir performans ortaya koydu ki belki de saydığımız isimler arasında ada biletini en son hak eden kişi. 13 golle gol krallığında da zirvede olan yıldız oyuncu bir süre daha yeşili adada değil sahada göreceğe benziyor.