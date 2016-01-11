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Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu Netleşti - Tuğba Özay Survivor 2016 Ünlüler Kadrosuna Dahil Oldu

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu her geçen gün yeni isimlerin açıklanması ile izleyiciler hemen başlaması için sabırsızlanıyor, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programın yarışmacılarıve diğer tüm detaylar hakkında bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz

Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu Netleşti - Tuğba Özay Survivor 2016 Ünlüler Kadrosuna Dahil Oldu
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu her geçen gün yeni isimlerin açıklanması ile izleyiciler hemen başlaması için sabırsızlanıyor, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programın yarışmacılarıve diğer tüm detaylar hakkında bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz

 Yılmaz Morgül, İbrahim Yattara ve Yunus Günçe’nin ardından TV8’de yayınlanacak ‘Survivor 2016’nın kadrosuna eski manken, şarkıcı Tuğba Özay da dahil oldu.





Acun Ilıcalı ile görüşüp teklifi kabul eden Özay’ın yakınlarına “Açlığa dayanırım ama ailemden uzak kalmak benim için zor olacak” dediği öğrenildi. Yarışma 7 Şubat’ta ekrana gelecek.



Yılmaz Morgül, Survivor'a katılacağını kendi çektiği kısa videoda hayranlarına duyurmuştu



Dünyaca ünlü futbolcu İbrahim Yattara, yeni sezonda ıssız adada ter dökecek.

Yunus Günçe de ünlüler takımında yarışacak.

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