Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu Netleşti - Tuğba Özay Survivor 2016 Ünlüler Kadrosuna Dahil Oldu

Yılmaz Morgül, İbrahim Yattara ve Yunus Günçe’nin ardından TV8’de yayınlanacak ‘Survivor 2016’nın kadrosuna eski manken, şarkıcı Tuğba Özay da dahil oldu.
Acun Ilıcalı ile görüşüp teklifi kabul eden Özay’ın yakınlarına “Açlığa dayanırım ama ailemden uzak kalmak benim için zor olacak” dediği öğrenildi. Yarışma 7 Şubat’ta ekrana gelecek.
Yılmaz Morgül, Survivor'a katılacağını kendi çektiği kısa videoda hayranlarına duyurmuştu
Dünyaca ünlü futbolcu İbrahim Yattara, yeni sezonda ıssız adada ter dökecek.
Yunus Günçe de ünlüler takımında yarışacak.