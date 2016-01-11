Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu Netleşti - Tuğba Özay Survivor 2016 Ünlüler Kadrosuna Dahil Oldu

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler Kadrosu her geçen gün yeni isimlerin açıklanması ile izleyiciler hemen başlaması için sabırsızlanıyor, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programın yarışmacılarıve diğer tüm detaylar hakkında bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz

11 Ocak 2016 Pazartesi 17:40