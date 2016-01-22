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Survivor 2016 kadrosunda bir ünlü daha belli oldu - Survivor 2016 Ebru Öztürk Kimdir?

2016 yılında heyecanla beklenen yarışma Survivor'da ünlü isimler gittikce netleşmeye başladı, son olarak belli olan isim güzel manken Ebru Öztürk oldu

Survivor 2016 kadrosunda bir ünlü daha belli oldu - Survivor 2016 Ebru Öztürk Kimdir?

 Daha önce oyuncu Yunus Günce, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül, manken Tuğba Özay ve Şimdi ve boksör Çağan Atakan Arslan'ın Survivor 2016'ya katılacağı açıklanmıştı. 

 
Survivor 2016 yarışması 7 Şubat’ta ekranlara gelecek.
 
 
1984 İstanbul doğumlu olan Ebru Öztürk eski bir voleybolcudur.

Bir dönem Fenerbahçe voleybol takımında forma giyen güzel model eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladı. İstanbul Moda Haftası’nda podyumda yer alan Öztürk, ünlü modacı Nejla Güvenç'in defilesinde de boy gösterdi.
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Ebru Öztürk
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