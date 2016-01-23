Survivor 2016 Gönüllüler Takımı Tanıtım Videosu - Utopya Semih Öztürk Kadroda mı?

Ekranların fenomen yarışması haline gelen Survivor'da iki takımın da kadroları belli oldu. Ünlülerin açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gönüllüler takımı da belli oldu. Oldukça tanıdık isimlerin olduğu Gönüllüler takımında en çok dikkat çeken isim ise İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Nihal Candan oldu. İşte isim isim Survivor kadroları!



Survivor 2016 kadrosuna bir ünlü isim daha dahil oldu. Survivor 2016’da netleşen ünlüler oyuncu Yunus Günce, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül, manken Tuğba Özay, boksör Çağan Atakan Arslan, manken Ebru Öztürk ve eski jimnastikçi, güzel oyuncu Eda Akkaya’ya son eklenen isim 2013 Miss Turkey 3. güzeli Ezgi Avcı oldu.



Merakla beklenen ünlüler takımın yeni üyesi 2013 Miss Turkey 3. güzeli Ezgi Avcı oldu. Survivor 2016 yarışması 7 Şubat’ta ekranlara gelecek.



Miss Turkey 2013 yarışmacı adaylarından Ezgi Avcı kısaca tanıtımı, biyografisi, resmi, hakkında bilgi.



Yaş:22



Doğum Yeri:İstanbul



Boyu:1.79



Eğitimi: Florida’da İşletme okuyor.



Mesleği: Şu anda öğrenci. Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor.



Hobileri: Voleybol oynamak





Acun Ilıcalı ve TV8’in fenomen yarışma programı Survivor 2016’da ünlüler ve gönüller kadroları belli olmaya başladı… 7 Şubat Pazar günü başlayacak Survivor’ın milyonları ekrana kilitlemesi bekleniyor.



Survivor 2016’da netleşen ünlüler oyuncu Yunus Günce, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül, manken Tuğba Özay, boksör Çağan Atakan Arslan, manken Ebru Öztürk ve eski jimnastikçi, güzel oyuncu Eda Akkaya kesinleşen ünlüler oldu.



Yapımcılığını ve Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği ve ekranların fenomen bir yarışma programı haline dönüşen Survivor’da yavaş yavaş kadrolar şekillenmeye başladı. 7 Şubat Pazar günü sevenleriyle buluşacak olan Survivor’da bu senede birbirinden iddialı isimler olacak. Türkiye’nin sanat dünyası, spor dünyası ve magazin dünyasından isimleri ünlüler adasında bir araya getiren Acun Ilıcalı Twitter konuyla ilgili sürekli paylaşımlar gerçekleştiriyor. Milyonalarca kitlenin merakla beklediği Survivor’da gönüllüler için başvurular Acun Ilıcalı’nın sitesi ve TV 8’nin resmi sitesinde devam ediyor. Ayrıca programın reklamı yavaş yavaş ekranlardaki yerini almaya başladı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın önemsidiği programlardan biri olan Survivor’da hayatta kalma mücadelesi ve yarışmacılarında hırsı ön plana çıkıyor.

“Son Osmanlı Yandım Ali” filmiyle adını duyuran Ukrayna’nın 2005 güzellik kraliçesi Anna Babkova, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri çeken İsmail Filiz, sunucu ve oyuncu Dilara Gönder,

Bu Tarz Benim yarışmacısı Ayşegül Melis Doğan

Anadolu Efes’in ponpon kızlarından Tuğba İldiz ve Yılmaz Morgül Survivor 2016 kadrosuna dahil oldu.



ALEX NET DEĞİL

Daha önce isimleri duyulan ünlü isimlerden arasında Sinan Engin ve Seda Sayan’ın oğlu olan Oğulcan Engin ise 2016 Survivor Ünlüler kadrosundan yer alacak. Fenerbahçe’nin efsanevi kaptanı Alex De Souza, Kaçak Gelinler dizisinin başrol oyuncularından Selin Şekerci, şarkıcı Özgün, şarkıcı Gökhan tepe, Güneşi beklerken ve Şeref Meselesiyle milyonların sevgilisi haline gelen oyuncu Kerem Bürsin, Elveda Rumeli ile popüler olan Tolgahan Sayışman’ın Survivor 2016 kadrosunda olacağı düşünülüyor. Survivor’un 2016 sezonunda yarışacak ünlü isimler arasında Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara’yı kadroya alan Acun Ilıcalı, Ayrıca ünlü oyuncu ve sunucu Yunus Günçe’yi de Twitter hesabından duyurdu.



ÜTOPYA’DAN SURVİVOR’A

Şubat ayında başlayacak Survivor 2016’da yine yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Ütopya programıyla tanınan İnci Satır ve Semih Öztürk var. Fakat yarışmadan mağlubiyet ile ayrılmışlardı.



7 Şubat Pazar günü başlayacak olan Survivor’da ünlüler ile gönüllülerin düellorında kim galip gelecek ve büyük ödülün sahibi kim olacak



Survivor 2016’nın çekimleri 3 Şubat’ta başlayacak. Survivor geçen senelere göre daha uzun süre ekranlarda olacak





Survivor 2016

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan “Sole Survivor” (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992’de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı’nın sevgilisi olarak adından sıkça söz ettiren Ebru Öztürk’te Survivor 2016 ünlüler takımında yerini aldı.