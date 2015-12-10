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Sürücü belgesi ehliyet almak yenilemek için lazım olan evraklar belli oldu

İçişleri bakanlığı çalışanlarından alınan bilgilere göre sürücü belgesi ehliyet almak yenilemede gerekli olacak belgeler açıklandı

Sürücü belgesi ehliyet almak yenilemek için lazım olan evraklar belli oldu
İçişleri bakanlığı çalışanlarından alınan bilgilere göre sürücü belgesi ehliyet almak yenilemede gerekli olacak belgeler açıklandı
İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karayolları  Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak  2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanacak. 
 
 Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü  belgeleriyle değiştirilecek. Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara  sahip olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek. Yeni sürücü belgeleri için  vatandaşlardan şu belge ve işlemler istenecek: 
 
"Tek hekimden alınan 'Sürücü olur' sağlık raporu, 1 biyometrik  fotoğraf, parmak izi, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli olan  15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren ödendi belgesi." 
 
Vatandaşlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şube  müdürlüklerine başvuracak. 
POSTAYLA TESLİM EDİLECEK
Yeni tip ehliyetler tek basım merkezinde basılıp sürücülerin adresine  postayla gönderilecek. 
Kaynak : AA
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