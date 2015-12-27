Suriyeli aktivist ve gazeteci Naji Jerf Gaziantep'te öldürüldü

Alınan bilgiye göre, İncilipınar Mahallesi'ndeki kaldırımda yürüyen Jerf, arkasından gelen bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Jerf kurtarılamadı. Başında ve göğsünde mermi izine rastlanan Jerf'in cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Son olarak DAEŞ ile ilgili çektiği belgeseli internet üzerinden paylaşan Jerf'in, DAEŞ zulmünü konu alan belgeselini yayınladıktan sonra terör örgütü mensupları tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.



Muhaliflerin yanında yer alan iki çocuk babası Jerf'in, Suriye'deki bir gazetede de çalıştığı kaydedildi.







IŞİD terör örgütü aleyhine belgesel çeken Suriyeli gazeteci 37 yaşındaki Naji El Jerf, Gaziantep'te sokak ortasına tabancayla başından vurularak öldürüldü.



Ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Gaziantep'e yerleşen ve Suriye'de yayınladığı Alhita isimli dergiyi burada da çıkarmayı sürdüren, son olarak da IŞİD'in yaptığı katliamlara ilişkin belgesel çeken Naji El Jerf, bugün öğleden sonra Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla başından vuruldu.



Ağır yaralanan ve silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Suriyeli gazeteci, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Naji El Jerf'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, aleyhine yayınlar yaptığı için IŞİD'in hedefinde olduğu belirtilen Suriyeli gazeteciyi öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için yoğun çalışma başlattı. Olay yeri yakınındaki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alıp, görgü tanıklarının bilgisine başvuran polisin soruşturması devam ediyor.

