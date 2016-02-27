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Süper Loto 25 Şubat 2016 Perşembe Çekiliş Sonuçları

Süper Loto 25 Şubаt 2016 Pеrşеmbе Çеkiliş Sonuçları - Milli Piyаngо İdаrеsi Kazanan Numаrаlаr - Süper Loto Sonuçları Hаngi Ile çıktı Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile hаbеrimizdе yаyınlаnmıştır. Süper Loto çеkilişi sonuçları yаyınlаndı. Büyük ikrаmiyе kazanan il/ilçе hаngisi?.

Süper Loto 25 Şubat 2016 Perşembe Çekiliş Sonuçları

  Süper Loto çekilişi sonuçları yayınlandı. Milli Piyango İdaresi şans oyunlarından Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Perşembe akşamı saat 21:00'da yapılanSüper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? MPİ kazanan şanslı numaralar hangileri? Büyük ikramiye kazanan il/ilçe hangisi? Süper Loto çekiliş sonucu haberimizin devamında.

Nasıl Oynanır?




Süper Loto,Milli Piyango İdaresi İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.




Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.




İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.




İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.




Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto Sonucları 436. Hafta

  • 01
  • 18
  • 33
  • 39
  • 44
  • 53



Kazanan İl ve İlçeler : 

6 Bilen Kişi Sayısı : 1. Devir

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 1.349.907,91 TL

5 Bilen Kişi Sayısı : 83

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 5.061,55 TL

4 Bilen Kişi Sayısı : 4605

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 98,50 TL

3 Bilen Kişi Sayısı : 100803

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 7,70 TL


Süper Loto Çekilişi Sonuçları İçin Tıklayınız




Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.




Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,




(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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