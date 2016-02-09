Süper Lig Son puan durumu fikstürü ve haftanın maçları

Puan durumu - Süper Lig son puan durumu ne?.Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda değişiklikler olmaya devam ediyor. zirveyi kaptıran Fenerbahçe en bü-yük rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş takımının gerisinde kaldı. İşte haberin detayları...



A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynayacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçları için lige bir hafta ara verilirken 7. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son puan durumu ve 8. hafta maçlarının programı ise şöyle:

Trabzonspor - Torku Konyaspor: 1 – 2 Medicana Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 2 – 2 Gaziantepspor – Osmanlıspor: 2 – 1 Gençlerbirliği – Kayserispor: 2 – 0 Medipol Başakşehir – Galatasaray: 0 – 2 Çaykur Rizespor – Bursaspor: 2 – 3 Eskişehirspor – Beşiktaş: 2 – 3 Antalyaspor – Kasımpaşa: 0 – 0 Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor: 2 – 2



8. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ekim Cumartesi 16.00 Bursaspor - Antalyaspor 19.00 Torku Konyaspor - Gaziantepspor 19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

18 Ekim Pazar 13.30 Kasımpaşa - Medicana Sivasspor 17.00 Kayserispor - Fenerbahçe 19.00 Akhisar Belediyespor - Eskişehirspor 20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

19 Ekim Pazartesi 20.00 Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor 20.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir