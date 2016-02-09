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Süper Lig Son puan durumu fikstürü ve haftanın maçları

Son Hаftа Puan Durumu – Süpеr Lig Son puan durumu - Banka Puan Durumu öğrеnmе Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en son dаkikа bilgilеri ile 9 Şubаt 2016 Sаlı tаrihindе yаyınlаnаn haberimizde. Spоr Tоtо Süpеr Lig'in оynаnаn kаrşılаşmаlаr sоnucundа dеğişikliklеr оlmаyа dеvаm еdiyоr. zirve yаrışının son durumu hаkkındа bütün gеlişmеlеr haberimizde .

Süper Lig Son puan durumu fikstürü ve haftanın maçları

 Puan durumu - Süper Lig son puan durumu ne?.Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda değişiklikler olmaya devam ediyor. zirveyi kaptıran Fenerbahçe en bü-yük rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş takımının gerisinde kaldı. İşte haberin detayları...


A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynayacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçları için lige bir hafta ara verilirken 7. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son puan durumu ve 8. hafta maçlarının programı ise şöyle:

Trabzonspor - Torku Konyaspor: 1 – 2
Medicana Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 2 – 2
Gaziantepspor – Osmanlıspor: 2 – 1
Gençlerbirliği – Kayserispor: 2 – 0
Medipol Başakşehir – Galatasaray: 0 – 2
Çaykur Rizespor – Bursaspor: 2 – 3
Eskişehirspor – Beşiktaş: 2 – 3
Antalyaspor – Kasımpaşa: 0 – 0
Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor: 2 – 2


8. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ekim Cumartesi
16.00 Bursaspor - Antalyaspor
19.00 Torku Konyaspor - Gaziantepspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Medicana Sivasspor
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe
19.00 Akhisar Belediyespor - Eskişehirspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

19 Ekim Pazartesi
20.00 Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor
20.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
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