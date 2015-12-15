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Sungurlar dizisi hangi kanalda - Sungurlar dizi izle - Sungurlar dizisi son bölüm izle - Sungurlar 40. son bölüm fragmanı izle
STV Kanalının Türksat 4a frekansından çıkarılmasının ardından sevilen diziler arasında olan Sungurlar'ı hangi kanal verecek veya devam edecek mi tam bir merak konusuydu, dizinin yeni kanalı belli oldu, Sungurlar dizisi artık FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak, Sungurlar dizisi hangi kanalda - Sungurlar dizi izle - Sungurlar dizisi son bölüm izle - Sungurlar dizisi son bölüm fragmanı haber detayında tüm bilgilere ulaşabileceksiniz
15 Aralık 2015 Salı 09:43
STV Kanalının Türksat 4a frekansından çıkarılmasının ardından sevilen diziler arasında olan Sungurlar'ı hangi kanal verecek veya devam edecek mi tam bir merak konusuydu, dizinin yeni kanalı belli oldu, Sungurlar dizisi artık FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak, Sungurlar dizisi hangi kanalda - Sungurlar dizi izle - Sungurlar dizisi son bölüm izle - Sungurlar dizisi son bölüm fragmanı haber detayında tüm bilgilere ulaşabileceksiniz
14 Kasım gecesi Samanyolu tv Türksat 4a frekanslarından çıkarıldı. Stv dizisi olan Sungurlar ise yeni kanal arayışına girdi.
Dizi, yayın yaptığı Samanyolu tv'nin Türksat yayının durdurulmasından sonra yeni kanalı Fox TV oldu.. Dizinin yeni bölümleri Aralık ayı içinde ekranlarda olacak.
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