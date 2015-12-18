Stresi sakın hafife almayın!

Bilimsel araştırmalar stresin kalp, beyin ve mideye zarar verdiğini göstermektedir. Stres midede asit salgısını artırarak mideyi yıpratır. Mide yıprandıkça gastrit ve ülser gibi şikayetler ortaya çıkar.



Psikolojik stresin alerjik hastalıklar ve astım başta olmak üzere birçok müzmin hastalığın kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, sınav stresinin mide asit salgısını arttırarak reflü başta olmak üzere birçok hastalığa ve astıma neden olduğunu ortaya koymuştur.



Araştırmalarda psikolojik kronik stresin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki meydana getirdiği ve bağışıklık sistemi kapasitesinin hastalıklarla savaşta azaldığı belirlendi. Bağışıklık sisteminin zayıflaması mikropların ve soğuk havayla ortaya çıkan hastalıkların organizmayı etkilemesine neden

olur.



Ekonomik buhran ve savaş yaşayan ülkelerde insanlar ülser ve mide kanamalarını çok fazla geçirmektedir. Çünkü stres durumunda mide hareketleri bozulmaktadır. Stres nedeniyle midede nörokimyasal ve fizyolojik bir baskı oluşmaktadır.



Çevresel etkenlere bağlı stresin, organizma üzerindeki etkilerini araştırmak üzere iki grup fare üzerinde deney yapılmıştır. Bu farelere, kanser yapıcı özelliği olan bir virüs aşılanmıştır.



1. Grup fareler; sakin, düzenli bir ortamda



2. Grup fareler, gürültülü, düzensiz ve kirli bir ortama bırakılmıştır.



Deneyin sonucunda;



1. Grup farelerin; % 7′si



2, Grup farelerin; % 92′si kansere yakalanmışlardır.



Vücut direncinin, savaşma gücünün zayıflaması, mikrobik olan ve olmayan çeşitli hastalıklara zemin



hazırlamaktadır. Bu zeminde stresin payı büyüktür

