Steve Mandanda Beşiktaş'ın radarına girdi

Tolga Zengin cephesinde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler kaleci transferine çevrildi.

Son anda ‘sakatım’ diyen Tolga’nın bileti kesilirken yönetimin öncelikli hedefi Ospina’ydı. Ancak Arsenal’in kalecisi Avrupa’dan ayrılmak istemiyor ve

’a soğuk bakıyor.

Bu görüşmeler çıkmaza girince Steve

gündeme geldi. 30 yaşındaki Fransız eldiven Kartal’a hiç yabancı değil. Sezon başında Beşiktaş’ın, bonservisi için 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Mandanda gelmek istiyordu. Ancak Fransız kulübü Gignac, Ayew, Thuavin ve Payet gibi yıldızlarını elden çıkartınca tepki almamak için Mandanda’yı satmaktan son anda vazgeçmişti.

Kontrat bitişine 6 ay kaldı

Bu flört Ocak’ta resmiyete dökülebilir. Beşiktaş, Mandanda’yı tekrar istiyor. 1.85’lik kaleci de gelmeye hazır. Marsilya ile 6 aylık sözleşmesi kaldığı için devre arasında Siyah-Beyazlılar makul bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi gerçekleştirebilir.

BeşiktaşMandanda