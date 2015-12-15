Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Steve Mandanda Beşiktaş'ın radarına girdi

İsmi daha öncede Beşiktaş ile anılan Steve Mandanda son yaşanan kaleci hatalarının ardından yeniden gündeme geldi, Tolga Zengin!in son derece basit hataları ile UEFA liginden elenen kartal kaleci problemini tamamen ortadan kaldırmak istiyor

Steve Mandanda Beşiktaş'ın radarına girdi
 İsmi daha öncede Beşiktaş ile anılan Steve Mandanda son yaşanan kaleci hatalarının ardından yeniden gündeme geldi, Tolga Zengin!in son derece basit hataları ile UEFA liginden elenen kartal kaleci problemini tamamen ortadan kaldırmak istiyor

Tolga Zengin cephesinde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler kaleci transferine çevrildi. 



Son anda ‘sakatım’ diyen Tolga’nın bileti kesilirken yönetimin öncelikli hedefi Ospina’ydı. Ancak Arsenal’in kalecisi Avrupa’dan ayrılmak istemiyor ve Beşiktaş’a soğuk bakıyor.



Bu görüşmeler çıkmaza girince Steve Mandanda gündeme geldi. 30 yaşındaki Fransız eldiven Kartal’a hiç yabancı değil. Sezon başında Beşiktaş’ın, bonservisi için 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Mandanda gelmek istiyordu. Ancak Fransız kulübü Gignac, Ayew, Thuavin ve Payet gibi yıldızlarını elden çıkartınca tepki almamak için Mandanda’yı satmaktan son anda vazgeçmişti. 



Kontrat bitişine 6 ay kaldı



Bu flört Ocak’ta resmiyete dökülebilir. Beşiktaş, Mandanda’yı tekrar istiyor. 1.85’lik kaleci de gelmeye hazır. Marsilya ile 6 aylık sözleşmesi kaldığı için devre arasında Siyah-Beyazlılar makul bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi gerçekleştirebilir.   
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Steve MandandaBeşikaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.