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Star Wars'ün İngiliz dublörü Olivia Jackson kolunu kaybediyor!

Serinin son filmi olan 'Star Wars 7: Güç Uyanıyor' filminin zorlu aksiyon sahnelerinde kamera karşısına geçen İngiliz dublör Olivia Jackson, önümüzdeki günlerde kolunun kesileceğini söyledi. Bu arada Star Wars 7: Güç Uyanıyor filmi gişede rekor üstüne rekor kırıyor. İşte detaylar...

Star Wars'ün İngiliz dublörü Olivia Jackson kolunu kaybediyor!

Sağlık durumuyla ilgili İngiliz The Sun gazetesine konuşan Jackson, kaza ertesinde bir kolunun felç olduğunu ve önümüzdeki günlerde kesileceğini, ayrıca yüzünde de asla iyileşmeyecek yara izlerinin bulunduğunu söyledi. Jackson, "Elbette eski yüzüme sahip olmayı çok isterdim ama yaşadığım için şükrediyorum" ifadelerini kullandı.



Star Wars serisinin son filmindeki zorlu sahnelerde Brit Daisy Ridley’in yerine kamera karşısına geçen Jackson, ‘Guardians of the Galaxy’ filminde Karen Gilligan, ‘Mortdecai’ filminde  Gwyneth Paltrow  ve ‘Mad Max: Fury Road’ filminde Rosie Huntington-Whiteley ve Charlize Theron için dublör olmuştu.




Star Wars 7 Beklenen Rekoru Kırdı!

Star Wars 7: Güç Uyanıyor filmi daha önceleri ilk gün satışlarında ve ön bilet satışlarında rekor kırmıştı. Şimdi ise beklenen ilk hafta satışları rekoru da kırıldı.



Daha önceleri Star Wars 7: Güç Uyanıyor filmi ön satışlarda ulaştığı 100 milyon dolar gelir ile rekor kırmış ve önceki rekor sahibi Kara Şövalye Yükseliyor filmini dörde katlamıştı. Film birçok hayran tarafından beğenilmiş, sinemalarda kuyruklar oluşmuştu.

Sosyal medyada filmin 1977-1983 yılları arasında çekilen ilk üçlemenin ruhunu taşıdığı konuşmaları ağırlıklı olurken aynı zamanda ilk hafta satış rakamlarının ne olacağı da merakla bekleniyordu. Daha önceki rekorun sahibi olan bu yazın Jurassic World filmi, 208.8 milyon dolar gelir elde etmişti. Disney, ilk hafta itibarıyla yaklaşık 238 milyon dolar ile bu rekoru kırıyor. Dünya genelinde ise sadece ilk 5 gününde 517 milyon doların üzerinde rakamlara ulaşan Star Wars rekora doymuyor.



Star Wars’tan rekor üstüne rekor

4 milyar dolara Lucasfilm’i satın alan Disney, daha yaptığı ilk film ve ürün satışlarıyla maliyetini neredeyse çıkaracak gibi. Bunlara bir de çıkacak diğer Star Wars filmleri eklenince Disney, yatırımını iyi yere yapmış gibi görünüyor.

Star Wars, uluslararası düzeyde ise Avustralya’da açılış haftasında 18.9 milyon dolar, Almanya’da 27.3 milyon dolar, Rusya’da 12.3 milyon dolar ve İngiltere’de 48.9 milyon dolar gelir elde ederek rekorlar kırdı. Film tarihinin en başarılı serisi olarak gösterilen Star Wars, son dönemdeki yaratılan heyecan akımıyla birleşince, böyle rekorlar kırması pek de şaşırtıcı olmadı.

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