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Star Wars: Güç Uyanıyor fragmanı film izle

Ünlü bilimkurgu filmlerinden Star Wars serisinin yedinci filmi olan “ Star Wars: Güç Uyanıyor “ yakında beyaz perdede olacak.Yönetmenliğini son dönemlerde bilimkurgu ve aksiyon filmlerinin aranan ismi J.J. Abrams yapıyor. İzleyicilerini galaksi galaksi gezdirerek gerçek hayattan uzaklaştıran filmin oyuncu kadrosunda Harrison Ford,Mark Hamill,Carrie Fisher,Adam Driver,Daisy Ridley,John Boyega,Oscar Isaac,Lupita Nyong’o gibi oyuncular bulunuyor.

 Ünlü bilimkurgu filmlerinden Star Wars serisinin yedinci filmi olan “ Star Wars: Güç Uyanıyor “ yakında beyaz perdede olacak.Yönetmenliğini son dönemlerde bilimkurgu ve aksiyon filmlerinin aranan ismi J.J. Abrams yapıyor. İzleyicilerini galaksi galaksi gezdirerek gerçek hayattan uzaklaştıran filmin oyuncu kadrosunda Harrison Ford,Mark Hamill,Carrie Fisher,Adam Driver,Daisy Ridley,John Boyega,Oscar Isaac,Lupita Nyong’o gibi oyuncular bulunuyor.

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Fragman IzleStar WarsGüç Uyanıyor
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