Star Tv Hatırla Gönül Dizisi Ouncu Kadrosu - Oyuncuların Tam Listesi

Star Tv'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan Hatırla Gönül tanıtımı yapıldı. Gökçe Bahadır, Onur Saylak ve Engin Öztürk'ün başrollerde olacağı Hatırla Gönül, Eylül ayında Star tv ekranlarında olacak. Hatırla Gönül fragmanı izlemek için tıklayın. Hatırla Gönül oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde..
Başrollerini Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak’ın paylaştığı, sezonun iddiali dizisinin yönetmen koltuğunda Gül Oğuz oturacak.
Ekim ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin senaryosunu Deniz Yeşilgün ve Esra Çetekyazıyor. Senaryo danışmanlığını ise Berkun Oya yapıyor.
Gönül karakteri ile ekrana gelecek olan Gökçe Bahadır, iki erkeğin tutkulu aşkı arasında sürüklenirken, hafızasıyla birlikte tüm anılarını, kimliğini ve sevdiği adamı yitiren bir kadını canlandıracak.
Engin Öztürk ise, Yusuf rolünde kaybettiği oğlunun intikamıyla, yıllar sonra aşkı bulduğu kadının arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.
Tekin rolünü üstlenen Onur Saylak, sahip olduğu tüm güce ve tutku dolu aşkına rağmen, sevdiği kadını kaybetmekle yüzleşince tehlikeli kararlar almanın eşiğine gelen bir adamı oynayacak. Most Production’ın yapımcılığında, 1 yıldır senaryosu üzerinde titizlikle çalışılan projede Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak ters köşe roller oynayarak seyirciyi şaşırtacak. Gökçe Bahadır Kimdir?
Gökçe Bahadır 1981 İstanbul doğumludur.
Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır.Oyuncu en son Star tv'de yayınlanan Aramızda kalsın isimli dizi'de Yadigar karakterini canlandırmıştır. Ali Sunal ile bir süre evli kalmıştır. Çift 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmışlardır. Onur Saylak Kimdir?
1977 Ankara doğumlu olan Onur Saylak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nazım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.
Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.
28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmiştir. Engin Öztürk Kimdir?
28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.
2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyil dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir.Şimdi ise Kanal.D'de yayınlanan Hayat Yolunda dizisinin kalp doktoru Cem Korcan rolünü üstlenmektedir.