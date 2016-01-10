Star Tv Hatırla Gönül Dizisi Ouncu Kadrosu - Oyuncuların Tam Listesi

Star Tv'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan Hatırla Gönül tanıtımı yapıldı. Gökçe Bahadır, Onur Saylak ve Engin Öztürk'ün başrollerde olacağı Hatırla Gönül, Eylül ayında Star tv ekranlarında olacak. Hatırla Gönül fragmanı izlemek için tıklayın. Hatırla Gönül oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

Başrollerini Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak’ın paylaştığı, sezonun iddiali dizisinin yönetmen koltuğunda Gül Oğuz oturacak.

Ekim ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin senaryosunu Deniz Yeşilgün ve Esra Çetekyazıyor. Senaryo danışmanlığını ise Berkun Oya yapıyor.

Gönül karakteri ile ekrana gelecek olan Gökçe Bahadır, iki erkeğin tutkulu aşkı arasında sürüklenirken, hafızasıyla birlikte tüm anılarını, kimliğini ve sevdiği adamı yitiren bir kadını canlandıracak.

Engin Öztürk ise, Yusuf rolünde kaybettiği oğlunun intikamıyla, yıllar sonra aşkı bulduğu kadının arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

Tekin rolünü üstlenen Onur Saylak, sahip olduğu tüm güce ve tutku dolu aşkına rağmen, sevdiği kadını kaybetmekle yüzleşince tehlikeli kararlar almanın eşiğine gelen bir adamı oynayacak.

Most Production’ın yapımcılığında, 1 yıldır senaryosu üzerinde titizlikle çalışılan projede Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak ters köşe roller oynayarak seyirciyi şaşırtacak.

Gökçe Bahadır 1981 İstanbul doğumludur.