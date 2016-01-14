Star TV Evleneceksen Gel Programı Yeni Son Bölümü Youtube Canlı izle

Star TV ekranlarına bu sezon transfer olan ve gerçektende çok farklı bir formata sahip olan bir 'paravansız' izdivaç programı Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla en iyi şekilde yayın hayatına devam ediyor.İzleyiciler tarafından büyük bir fanatiklikle izlenilen bu izdivaç programında yaşanan olaylar gerçekten de hem komik hem de dramatik.Genellikle insanlar bu gelişen olayların kurgu olduğunu savunsa da program yetkilileri, kesinlikle bir kurgu olmadığını ve olayların kendiliğinden geliştiğini ifade ediyorlar.Bu zamana kadar gerçekten güzel bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı, birçok ismi dünya evine girdirmeyi başardı.



Bu zamana kadar gerçektende iyi bir hayran kitlesi oluşturmayı bilen izdivaç programında o kadar çok olay oluyor ki, her bölümünde çok farklı senaryoyla karşılaşıyor izleyiciler.Herkese ayrı bir umut olan ve belkide insanlara ikinci baharını yaşatmayı isteyen bu program Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla daha da güzel oluyor. Herkes tarafından izlenebilen ve Türkiye'de de gerçekten çok izleyicisi olma başarısını gösteren izdivaç programı Star TV ekranlarının da vazgeçilmez bir izdivaç programlarından bir tanesi.Bu zamana kadar birçok izdivaç programı yapıldı ama çoğunda paravan vardı ama bu formatta paravanda yok ve talip olan kişi direkt olarak talip olduğu kişiye gösteriliyor.Her şeyden önce insanların saflığı ve yaşanan duygusal olaylarla ön plana çıkan program her şeyiyle iyi bir şekilde insanları kendisine çekmeyi başardı.Kısa zamanda o kadar çok izleyici kitlesine sahip olmayı başardı ki, daha önceleri yayınlandığı kanalda, çok izlendiği dolayısıyla yayın süresini uzatmıştılar ve bu durum sonrasında da reytingleri iyi bir şekilde artmaya devam etmişti.Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu bu güzel izdivaç programında birçok başvuru oluyor ve insanlar evlenmek için kendilerine bir umut olan bu programda bakalım daha neler olacak ?

31 Aralık salı Evleneceksen Gel programı yok mu ?

Bu zamana kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan yayın hayatına devam eden Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı, yaşanan terör olayları nedeniyle birlikte yayınına ara vermiştir.Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi Star TV'nin resmi sitesinden alabilirsiniz.