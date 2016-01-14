Star TV Evleneceksen Gel Programı Yeni Son Bölümü Youtube Canlı izle

Star TV ekranlarına bu sezon transfer olan ve gerçektende çok farklı bir formata sahip olan bir 'paravansız' izdivaç programı Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla en iyi şekilde yayın hayatına devam ediyor.İzleyiciler tarafından büyük bir fanatiklikle izlenilen bu izdivaç programında yaşanan olaylar gerçekten de hem komik hem de dramatik.Genellikle insanlar bu gelişen olayların kurgu olduğunu savunsa da program yetkilileri, kesinlikle bir kurgu olmadığını ve olayların kendiliğinden geliştiğini ifade ediyorlar.Bu zamana kadar gerçekten güzel bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı, birçok ismi dünya evine girdirmeyi başardı.
Star TV ekranlarına bu sezon transfer olan ve gerçektende çok farklı bir formata sahip olan bir 'paravansız' izdivaç programı Evleneceksen Gel, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla en iyi şekilde yayın hayatına devam ediyor.İzleyiciler tarafından büyük bir fanatiklikle izlenilen bu izdivaç programında yaşanan olaylar gerçekten de hem komik hem de dramatik.Genellikle insanlar bu gelişen olayların kurgu olduğunu savunsa da program yetkilileri, kesinlikle bir kurgu olmadığını ve olayların kendiliğinden geliştiğini ifade ediyorlar.Bu zamana kadar gerçekten güzel bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran Evleneceksen Gel adlı izdivaç programı, birçok ismi dünya evine girdirmeyi başardı.