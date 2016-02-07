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Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi 33. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kiralık Aşk 33. Bölüm Frаgmаnı - 12 Şubаt 2016 Cuma STAR TV - Yeni Bölümdе Neler Olаcаk? hаkkındа mеrаk еdilеn dеtаylаr hаbеrimizdеdir. STAR TV'nin sevilen dizisi Kiralık Aşk bu hаftа yeni bölümüylе yinе sеyircilеri еkrаnа kilitlеyеcеk. Dizidе bu hаftа neler оlаcаk ?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi 33. Bölüm Fragmanı yayınlandı

 STAR TV'nin sevilen dizisi Kiralık Aşk bu hafta yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek.Dizide bu hafta neler olacak? STAR TV Kiralık Aşk yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip etmeye devam edin. 


Dizinin Bu haftaki bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Ömer İplikçi'ye büyük şok!Passionis'e geri dönen Ömer’i bekleyen önemli bir sürpriz var. Defne, acaba tüm gözler üzerine çevrilmişken, Ömer’i içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı başarabilecek mi?Yasemin’in Passionis’le ilgili öğrenmek istediği önemli sır ne olabilir? Sinan ve Yasemin arasındaki aşk krizi, nasıl iş krizine dönüşecek?  Sude’nin Kiralık Aşk’la ilgili büyük planı ne? Kiralık Aşk heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma Star’da. Yayın Günü: 5 Şubat CumaYayın Saati: 20.00   


Dizide Geçen Hafta Neler Oldu ? 

En ihtiyaç duydukları anda yolları kesişen Ömer ve Defne, tam da başlarına düşen bu aşk yıldızının altında geçmişe gidiyor. Onları bugüne taşıyan kendi hikayelerinde, izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Herkesin kendi savaşına tanık olacağımız bu büyülü geçmiş masalında neler yaşacak? Ömer ve Defne, aşkın tarihini yazmak için bir araya geliyor.Yayın Günü: 22 Ocak CumaYayın Saati: 20.00 

Kiralık Aşk Yayınlanmış Fragmanını İzlemek İçin Tıklayın

Kiralık Aşk Yeni Bölüm Fragmanını Resmi Sitesinden İzlemek İçin Tıklayın

GENEL HİKAYE

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer’i evlendirip, karşılığında Necmi’ nin babası Hulusi Bey’ in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne’ yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği herşeyi öğretecektir. 

Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. 

Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir? Defne hala başına gelen bu mucizeye inanamaktadır. Oysa aşk mucizenin ta kendisidir.

Yapım: Ortaks Yapım Yapımcı: Müge Turalı Pak
Yönetmen: Metin Balekoğlu 
Senaryo: Meriç Acemi

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Aşk Yeni Bölüm Fragmanı
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