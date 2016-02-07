Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisi 33. Bölüm Fragmanı yayınlandı

STAR TV'nin sevilen dizisi Kiralık Aşk bu hafta yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek.Dizide bu hafta neler olacak? STAR TV Kiralık Aşk yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip etmeye devam edin.
Dizinin Bu haftaki bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar
Ömer İplikçi'ye büyük şok!Passionis'e geri dönen Ömer’i bekleyen önemli bir sürpriz var. Defne, acaba tüm gözler üzerine çevrilmişken, Ömer’i içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı başarabilecek mi?Yasemin’in Passionis’le ilgili öğrenmek istediği önemli sır ne olabilir? Sinan ve Yasemin arasındaki aşk krizi, nasıl iş krizine dönüşecek? Sude’nin Kiralık Aşk’la ilgili büyük planı ne? Kiralık Aşk heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma Star’da. Yayın Günü: 5 Şubat CumaYayın Saati: 20.00
En ihtiyaç duydukları anda yolları kesişen Ömer ve Defne, tam da başlarına düşen bu aşk yıldızının altında geçmişe gidiyor. Onları bugüne taşıyan kendi hikayelerinde, izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Herkesin kendi savaşına tanık olacağımız bu büyülü geçmiş masalında neler yaşacak? Ömer ve Defne, aşkın tarihini yazmak için bir araya geliyor.Yayın Günü: 22 Ocak CumaYayın Saati: 20.00