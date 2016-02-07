STAR TV Ekranlarında izleyici ile buluşan Göç Zamanı 3. Son Bölüm Fragmanı yayınlandı

Göç Zamanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Yapımcılığını Limon Film / Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Veli Çelik’in üstlendiği, başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut ve Tilbe Saran’ın yer aldığı Göç Zamanı güçlü bir annenin, çocukları için çırpınışını konu alıyor. Göç zamanı yeni bölümünde neler olacak? Star Tv Göç Zamanı yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizin devamında...





Çekimleri Mardin'de başlayan, Adana ve İstanbul'da devam eden Göç Zamanı’nda, zengin doğa ve kent görüntülerini barındıran sahneler, usta yönetmen Veli Çelik’in yorumuyla ve Makedonyalı görüntü yönetmeni Dimo Popov'un katkılarıyla ekranlara gelecek. Son teknoloji ile çekilen dizi, 90’a yakın set çalışanı ve kimi zaman 6 kameraya kadar çıkan çekim tekniğiyle fark yaratacak bir görsel zenginliğe sahip.





Uğruna savaşamadığın hiçbir şey senin değildir, adın bile…





Dizinin Yeni Bölümünde Neler Olacak? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Cennet ve kızları için yeni bir hayat başlıyor.Cennet öz oğlu Yemin’in namlusunun ucundadır. Yemin Cennet’in canına kastedecek kadar karartmıştır gözünü, ya onu ve kızlarını alıp memlekete götürecek ya da namusunu temizleyecektir. Yılmaz, Cennet’i kurtarmak isterken yaralanır. Cennet’in ana yüreği ise Yemin’i polise teslim etmeye elvermez, canını da almaya çalışsa öz evladıdır Yemin. Yılmaz ve Artem’in yardımlarıyla Cennet ile kızları için yeni bir hayatın kapıları aralanır. Yılmaz onları evinde misafir eder ancak Yemin’den kurtulmaları o kadar da kolay değildir. Babasının ölüm haberini alan ve iyice bilenen Yemin adım adım peşlerindedir. Cennet ve kızları da Cemal’in ölüm haberiyle sarsılır. Zümrüt’ün okuma hayali ailesinin felaketi olmuştur, pişmanlık ve suçluluk içinde kavrulan Zümrüt için yolun sonu görünmüştür artık. Zümrüt annesini ve kardeşlerini kurtarmak uğruna hayalinden vazgeçip Yemin’e teslim olacaktır. Yayın Günü: 6 Şubat CumartesiYayın Saati: 20.00

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu?





Çekimleri Mardin, Adana ve İstanbul'da süren dizide Perçin, törelere ve erkek egemen bir dünyanınbaskılarına yıllarca göğüs germiş, güçlü bir kadını canlandırıyor. Dizi, çocuklarıyla beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Uğruna savaşamadığın hiçbir şey senin değildir, adın bile…





Göç Zamanı adlı dizide canlandıracağı Cennet karakteri için altı ay halı dokuma dersi alan ünlü oyuncu, çekimler öncesinde dokuma işçiliğinin inceliklerini öğrendi ve çekimler esnasında gerçekten halı dokudu





Göç Zamanı Dizisi Yayınlanmış Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız





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