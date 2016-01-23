Ssk Prim Sorgulama Dökümü - SSK Prim Gün Sayısı Sorgulama - SGK hizmet dökümü

Sgk prim sorgulama sayfasını kullanarak çok sayıda bilgiye ulaşmanız ve son durumunuzu incelemeniz mümkündür.Emek veriyorsunuz ve çalışıyorsunuz, acaba sigorta primlerinizi, işvereniniz günü gününe Sgk’ya yatırıyor mu? Ödemediği aylar olursa, emeklilik konusunda bir takım ertelemeler de gündeme gelebilir. Kişilerin mağdur olmaması için kendi çabaları ile yada bir tanıdıkları aracılığı ile sorgulamaların yapılmasını ve takip etmesini mutlaka öneriyoruz. Emekliliğinize kaç seneniz var bilmiyoruz fakat ödenen prim gün sayısını, ilgili bazı sorgu sayfalarına yazarak bu şartlar altında emekliliğine ne kadar zaman kaldığını öğrenebilirsiniz. Devletin size tanımış olduğu bilgilere ulaşmak için T.C. kimlik numaranızı kullanarak, daha fazla olanağa ve hakkınızdaki analizlere ulaşmanız söz konusudur. Bu bilgiler devletin, kamu binalarındaki veri tabanlarında saklandığı için güvenlik açısından sıkıntı olmadığını belirtelim. Fakat sorgu işlemlerinde mutlaka kamu sitelerini kullanın, arama motorlarından birkaç arama yaparak da bu sitelere ulaşabilirsiniz.

SSK Primleriniz Düzenli Olarak Ödeniyor mu?

Sgk’dan yararlanabilmeniz için derecenize göre primlerin yatırılması gerekmektedir. Sağlık hizmetleri, sosyal güvenceler, primlerin yatıp yatmadığı, aileniz, eşiniz, çocuklarınızın bu sigortadan faydalanabilmesi, çeşitli hastane ve ilaç masraflarınız dahil, çok kritik bir yerde bulunan primler bir nevi kendimize yatırım gibi algılanmasında sakınca yoktur. Emekli olduğunuz zamanlarda, torunlarınızla vakit geçirmek, düzenli olarak her ay maaşınızı almak ve çalışmadan bir hayat sürmek herhalde her emeklinin isteyeceği standartlar arasında yer alıyor. Emeklilik ikramiyesinin ise bir miktar üzerine ekleyerek, ev yada iş yeri satın alma gibi fikirler, insana sıcak geliyor olmalı. Tüm bunları bir miktar emek vererek Ssk prim sorgulama sayfası üzerinden ulaşmanız son derece kolaydır. Sgk için kurumlara gitmeden, bu pratik yolu öğrenmeniz sizin içinde verimli olacaktır. Bize göre bir miktar emek verin ve bir tanıdığınızdan destek alarak kendinizde incelemelerde bulunun. Ömür boyu mutlu bir emeklilik diliyoruz sizlere.

E-Devlet üzerinden; E-devlet üzerinden sigorta sorgulama işlemi için ilk olarak yazının sonunda verdiğimiz ilgili linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden kimlik doğrulama işlemi yapmanız istenecektir. Kimlik doğrulama işleminizi TC kimlik numaranız ve şifreniz ile yaptıktan sonra sorgula butonuna tıklayarak sigorta dökümünüzü alabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden SSK Sigorta Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

E-SGM üzerinden; Bu sistemde sizden şifre yerine TC kimlik numaranız, cilt numaranı, doğum iliniz gibi kimlik bilgileriniz istenecektir. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-SGM Üzerinden SSK Sigorta Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!

BAĞ-KUR Sigorta Sorgulama

E-SGM Üzerinden; Bu site üzerinden yapılan işlemlerde şifre istenmemektedir. Yazının sonunda vermiş olduğumuz ilgili linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden istenilen kimlik bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurduktan sonra sorgula butonuna tıklayarak BAĞ-KUR sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

E-SGM Üzerinden BAĞ-KUR Sigorta Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

E-Devlet üzerinden; E-Devlet üzerinden sigorta sorgulama işlemi yapmak için yazının sonunda vermiş olduğumuz linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden istenilen bilgileri dikkatli birşekilde doldurduktan sonra açılan sayfadan BAĞ-KUR sigorta sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet BAĞ-KUR Sigorta Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!

Emekli Sandığı Sigorta Sorgulama

Emekli Sandığı sigorta sorgulama işlemlerinizi de SSK ve BAĞ-KUR da olduğu gibi E-SGM ve E-Devlet üzerinden yapabilmektesiniz. Bunun için yazının sonunda vermiş olduğumuz ilgili linke tıklayınız ve açılan sayfadaki işlemleri yukarıda anlattığımız gibi takip ederek Emekli Sandığı sigorta sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-SGM Üzerinden Emekli Sandığı Sigorta Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ!