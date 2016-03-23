Spotify artık 30 milyonluk bir ülke! (Spotify nedir Spotify nasıl kullanılır)

Spotify üzerinden müzik dinlemek için ise kullanıcıların önünde 5 farklı seçenek bulunuyor. Ancak bu seçeneklere erişimin Spotify’ın abonelik paketleriyle bağlantılı olduğunun altını çizmekte fayda var. Spotify’ı ücretsiz olarak kullanmak mümkün olsa da bu pakette kalanların sadece web ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla platforma erişebiliyor, aynı zamanda şarkı aralarında reklam dinlemek zorunda kalıyor. Bu reklamları ileriye sarmaya ise izin verilmiyor. Ayda 4,99 TL karşılığında abone olunan Unlimited paket bu reklamlardan kurtulmayı sağlarken, hem reklamlardan kurtulmak hem de mobil uygulamalara erişmek için Premium abonelik paketine ayda 9,99 TL ödemek gerekiyor. Spotify’a yeni katılanlar Premium paketi 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyor.

Spotify internet üzerinden müzik dinlemenizi sağlayan çok kullanışlı bir uygulama. Seçtiğiniz tarzlar üzerinden size isterseniz türkçe isterseniz ingilizce şarkıları belirli bir akış içinde dinletiyor. Spotify’a henüz üye olmamış kullanıcıların önünde bunu gerçekleştirmek için iki yol bulunuyor. Bunlardan biri bağımsız bir Spotify hesabı oluşturmak. Facebook hesabı olan kullanıcılar için mevcut olan ikinci yolda ise Facebook hesap bilgilerini kullanarak Spotify’a giriş yapmak mümkün oluyor. İlk etapta Facebook hesabıyla Spotify’a giriş yapmak istemeyen kullanıcılar diledikleri takdirde iki hesabı birbirine bağlayabiliyor. Facebook hesabının bağlanması Spotify’ın sosyal yönünü kuvvetlendirirken, takip edilen arkadaşlar sayesinde yeni şarkı ve şarkıcıların keşfinin önü açılıyor.