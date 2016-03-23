Spotify artık 30 milyonluk bir ülke! (Spotify nedir Spotify nasıl kullanılır)

Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan müzik dinleme programı Spotify rekora doğru koşuyor! Özellikle son dönemde çıkan akıllı telefonların büyük çoğunluğunun radyo özelliğini taşımaması, böyle bir programa olan ihtiyacı artırıyordu. Spotify da bu boşluğu çok başarını bir şekilde doldurdu. Şuanda tam 30 milyon abone mobil müziğini Spotify üzerinden dinliyor!
Açıklama Spotify'ıon CEO'sundan geldi
Konu ile ilgili açıklama yapan Spotify'nin CEO'su Daniel Ek, 30 milyon aboneye ulaştıklarını söyleyerek büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Son dönemlerde Apple Music servisiyle birlikte pazardaki payında kayıplar yaşayan Spotify'ın açıkladığı son rakamlar, firmanın yükselişinin sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Spotify CEO'u Daniel Ek tarafından Twitter'da yapılan bir paylaşım, servisin güncel abone sayısını gösterdi. Daniel Ek, kurucusu olduğu Spotify servisinin 30 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.
1 yılda tam 10 milyon aboneye ulaştılar
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 20 milyon aboneye ulaşan servisin, 1 yıl geçmeden 10 milyon abone daha kazanması oldukça önemli bir başarı. Spotify'ın mobil cihazlar, pc ve Playstation 4'te yer aldığını düşünecek olursak, kullanıcı hedef yelpazesinin oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz.
Spotify nedir? Nasıl kullanılır?
Spotify internet üzerinden müzik dinlemenizi sağlayan çok kullanışlı bir uygulama. Seçtiğiniz tarzlar üzerinden size isterseniz türkçe isterseniz ingilizce şarkıları belirli bir akış içinde dinletiyor. Spotify’a henüz üye olmamış kullanıcıların önünde bunu gerçekleştirmek için iki yol bulunuyor. Bunlardan biri bağımsız bir Spotify hesabı oluşturmak. Facebook hesabı olan kullanıcılar için mevcut olan ikinci yolda ise Facebook hesap bilgilerini kullanarak Spotify’a giriş yapmak mümkün oluyor. İlk etapta Facebook hesabıyla Spotify’a giriş yapmak istemeyen kullanıcılar diledikleri takdirde iki hesabı birbirine bağlayabiliyor. Facebook hesabının bağlanması Spotify’ın sosyal yönünü kuvvetlendirirken, takip edilen arkadaşlar sayesinde yeni şarkı ve şarkıcıların keşfinin önü açılıyor. Spotify ücretsiz mi? Spotify Premium nedir?
Spotify üzerinden müzik dinlemek için ise kullanıcıların önünde 5 farklı seçenek bulunuyor. Ancak bu seçeneklere erişimin Spotify’ın abonelik paketleriyle bağlantılı olduğunun altını çizmekte fayda var. Spotify’ı ücretsiz olarak kullanmak mümkün olsa da bu pakette kalanların sadece web ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla platforma erişebiliyor, aynı zamanda şarkı aralarında reklam dinlemek zorunda kalıyor. Bu reklamları ileriye sarmaya ise izin verilmiyor. Ayda 4,99 TL karşılığında abone olunan Unlimited paket bu reklamlardan kurtulmayı sağlarken, hem reklamlardan kurtulmak hem de mobil uygulamalara erişmek için Premium abonelik paketine ayda 9,99 TL ödemek gerekiyor. Spotify’a yeni katılanlar Premium paketi 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyor.
İki yıl önceki veriler bile programın büyüklüğünü gözler önüne sermeye yeter diye düşünüyoruz
– Toplam müzik yayını 4,5 milyar saat.
– Aktif kullanıcı sayısı 24 milyon
– Ücretli üye sayısı 6 milyon (Şuan 30 milyon!)
– Her ger gün yüklenen şarkı sayısı 20 bin.