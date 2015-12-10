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Sosyal Medya üzerinden tehdit etti gözaltına alındı

Kütahya'nın bir köyünde gerçekleşen olayda sosyal medya üzerinden bir kıza seni kaçıracağım tehditlerinde bulunan bir kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı

Sosyal Medya üzerinden tehdit etti gözaltına alındı
Kütahya'nın bir köyünde gerçekleşen olayda sosyal medya üzerinden bir kıza seni kaçıracağım tehditlerinde bulunan bir kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı

 Kütahya'da aynı köyde yaşadığı bir genç kıza, sosyal medya hesabı üzerinden kaçıracağı yönünde mesaj gönderdiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağaçköy'de yaşayan 21 yaşındaki B.S, Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, aynı köyde ikamet eden M.A'nın (28) kendisine sosyal medya hesabından "Seni bir gün kaçıracağım" yazılı mesaj gönderdiğini bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, M.A'yı gözaltına aldı. 

Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Sosyal MedyaKütahyaGözaltı
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