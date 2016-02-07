Sony Xperia Z5 Premium ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak ve tüm özellikleri

Dünyanın 4K çözünürlüklü ekrana sahip ilk akıllı telefonu Sony Xperia Z5 Premium, özellikleri ile çıtayı bir hayli yükseltiyor.Peki Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z5 bizlere neler sunuyor?

Sony'nin beklenen amiral gemisi Xperia Z5, Berlin'de düzenlenen IFA 2015'te tanıtıldı.



Sony, Almanya’nın Berlin şehrindeki teknoloji fuarı IFA 2015 kapsamında yeni ürün ve hizmetlerini, kalabalık bir basın ordusunun önünde tanıttı.Şirketin fotoğraf makinelerinden TV’lere, kulaklık modellerinden PlayStation’a kadar uçsuz bucaksız ürün gamına dair duyuruları içinde en çok dikkat çekenlerden biri de Sony Xperia Z5 Premium oldu.



Sony Xperia Z5 Öne Çıkan Özellikleri:



Dünyanın 4K çözünürlüklü ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan Sony Xperia Z5 Premium, çarpıcı özellikleri ile ses getirdi. Cihazda 5.5 inç ekranda sunulan 3840 x 2160 piksellik çözünürlük, 806ppi gibi inanması güç bir piksel yoğunluğu anlamına da geliyor. İddialı özelliklerle gelen cihazda 23 megapiksel arka kamera ile 4K video kaydı gerçekleştirilebilir.



Akıllı telefonun f/2.0 diyafram açıklığı değeri ve 12.800’e kadar genişletilebilen ISO aralığı ile fotoğraf özellikleri açısından büyük ses getireceği aşikar. Bu modelin kamerası 0.03 saniyelik otofokus süresiyle de şu anda akıllı telefon pazarında rakipsiz durumda. Ayrıca 5x zoom özelliği de mevcut. Ön kamerası 5 megapiksel olan Sony Xperia Z5 Premium’un bu kısımda 25mm geniş açı lens kullandığı görülüyor. Bu da selfie’lerde arka planın çok daha geniş bir şekilde alınabilmesi anlamı taşıyor.



Su geçirmez özellikli cihazda Android 5.1, Snapdragon 810 işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolama, 200GB’a kadar microSD desteği, Cat 6 LTE öne çıkan diğer özellikler. Çift SIM’li ve tek SIM’li olmak üzere iki ayrı alternatifle geleceği bildirilen modelin 3 renk seçeneği mevcut: Krom, altın ve siyah. Global satışlarının Kasım ayında başlayacağı da kaydedilen bilgiler arasında.





Sony Xperia Z5 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

