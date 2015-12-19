Songül Karlı Lerzan Mutlu kavgası yeniden alevleniyor

Lerzan Mutlu, kendisine TV'de "Lerzan, Seda Sayan'a benzemek için kendini yırttı" diyen Songül Karlı'ya tazminat davası açmış ve kazanmıştı.

"ŞAKA YA DA MAGAZİN DEDİKODUSU ZANNETTİM"

Davanın açıldığından bile haberi olmadığını söyleyen Songül Karlı, "Söylediğim sözler hakaret içerikli değildi. Oturmadığım adreslere tebligatlar yapılarak dava sonuçlandırılmış. Haberi ilk duyduğunda şaka ya da magazin dedikodusu zannettim ve oralı olmadım. Dava süreci gizlilikle yürütülmüş, gizlilikle yürütüldüğü için davaya avukat bile yollayamadan hüküm çıkarılmış" dedi.





"HANGİ ÇOCUKLARA BURS VERİLECEK ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Lerzan Mutlu'nun paraya ihtiyacı olduğu için araya Demet Akalın'ı koyduğunu ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen Songül Karlı şunları dile getirdi;

"Lerzan'ın paraya ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. O ise televizyona çıkıp, benden kazandığı para ile çocuklara burs vereceğini söylüyor. Kendisine bugün 11 bin 956 TL yolladım. Hayırlı bir işe vesile olduğum için hangi çocuklara burs verilecek öğrenmek, tanışmak istiyorum. Kimseye dava açmadan kendi kazancından bir çok çocuk okutan ve bunu bugüne dek söyleme gereği duymayan ben, burs verilecek çocuklarla tanışmak ileride bir sıkıntıları olursa yardım etmek istiyorum." Şimdi tüm gözler Lerzan Mutlu'ya çevrildi.

Kaynak: Güneş