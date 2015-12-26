Sondaj çalışmasından tarih çıktı

3. derece arkeolojik sit alanlarına herhangi bir inşaata başlanmadan önce bağlı bulunduğu müze müdürlüğünce arkeolojik sondaj çalışması yapılıyor.

Herhangi bir tarihi buluntuya rastlanmazsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu tarafından inşaat izni veriliyor.

Kadirli ilçesinde 3. derecede arkeolojik sit alanı içerisinde olan Dere Mahallesindeki bir inşaat firmasının başvurusu üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğünce sondaj çalışması başlatıldı. Yapılan sondaj çalışmasında Roma hamamı olduğu düşünülen tarihi yapı ve bu yapıya ait boğa, geyik, aslan gibi hayvan motifleri olan taban mozaikleri gün yüzüne çıktı. Osmaniye Müze Müdürü Nalan Yastı’nın bizzat katıldığı arkeolojik sondaj çalışmalarında site inşaatı temelindeki tarihi buluntular üzerine, kurtarma kazı çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak : İHA