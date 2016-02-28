Son Hedef TV Canlı İzle - Son Hedef TV Kimin Kanalı? Son Hedef TV Samanyolu TV mi?

Samanyolu TV'nin frekansında yayın hayatına başlayan Son Hedef TV, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.Yayınlanan ilk VTR ile çok sayıda izleyici, frekansa yöneldi. Samanyolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar konuyla ilgili açıklanamalarda bulundu. Detaylarhaberimizde...



Samanyolu TV'nin frekansında yayın hayatına başlayan Son Hedef TV, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım rekorları kırdı. Yayınlanan ilk VTR ile çok sayıda izleyici, söz konusu frekansa yöneldi.

Samanyolu Televizyonu'nun Türksat'tan çıkarılmadan önce kullandığı frekans, AKP propagandası yapan Son Hedef isimli bir televizyon kanalına verildi.

S Haber Televizyonu'nun frekansı 365 isimli bir ürün pazarlama kanalına, Mehtap TV Berat TV'ye, Tuna Shopping Karadeniz Türk TV'ye, ilk özel Kürtçe yayın yapan Dünya TV yerine ise Tiviti isimli kanallar geldi. Son Hedef isimli kanalın logosunun Samanyolu TV'nin logosuna benzerliği dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öven yayınlar yapıldığı görüldü.





Samanyolu TV'nin frekansında yer almaya başlayan ve yayın girdiği andan beri dikkati çeken Son Hedef TV, sosyal medyada olay oldu.

Yeni kanalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hazırlanan Dombra ve diğer klipleri yayınladığı görülürken, çok sayıda kullanıcı 'hayırlı olsun' mesajlarını paylaştı.

Samanyolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, “Türksat, Samanyolu frekanslarını başka kanallara satmış. Logoyu da benzetmişler. İllüzyon yapıp seyirciyi kandırmaya çalışıyorlar. Kötülük.” tepkisini gösterirken, Samanyolu Ana Haber spikeri Kemal Gülen ise, “Adamlar devletin uydusunu keyfe keder kullanıyor. Utanmazlar.” dedi. Samanyolu Televizyonu Programlar Koordinatörü Murat Keskin ise “Bu ne ahlaksız oyun. Her şeyi çalmışlar . Bir de hırsız diyene kızıyorlar“ şeklinde tepkisini dile getirdi.

Konuyla ilgili Samanyolu TV resmi Twitter hesabından da bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Mahkeme süreci devam ederken Samanyolu Yayın Grubu kanalları hukuksuzca Türksat uydusundan indirilmişti. Aynı frekanstan yayın yapmaya başlayan ve Samanyolu logosuna benzetilen kanalla Samanyolu Yayın Grubu'nun bir ilgisi bulunmamaktadır.

Samanyolu Yayın Grubu'nun bugün frekansımızı işgal eden kanallarla hiçbir ilgisi yoktur. Henüz yargı süreci tamamlanmamasına rağmen frekansımızı bugün işgal edenlerle ilgili yargı süreci başlatılacaktır."