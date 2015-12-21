ŞOK ŞOK ŞOK! Türk Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, üstüne göre elbise bulamayınca bakın ne yaptı!

Türkiye de Diva lakabı ile bilinmekte olan Bülent Ersoy ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanılıyor. Bülent Ersoy 16 bin tl karşılığında levnette bulunan bir avm mağazası içindeki tüm elbiseleri satın mı aldı? İşte o gelişmelerin ayrıntıları. Buraya kadar herşey normal ama ünlü sanatçı bir elbise beğendi fakat kendi bedenine göre bulamayınca mağazada bulunan aynı elbilseri torlayıptoplayıp satın aldı.



Diva Bülent Ersoy 44 beden elbise bulamayınca 16 bin liraödeyip bakın ne yaptı. Bülent Ersoy, elbise satın almak istediği mağazada 44beden bulunmayınca 16 bin lira ödeme yaparak diğer tüm bedenleri satın aldı. BülentErsoy önceki hafta Levent’te bulunan bir AVM’nin içindeki çok pahalı dünyacaünlü lüks markaların satıldığı bir mağazaya gitti. Burada 4 bin TL değerindebir elbise satın almak istedi ve "44 bedeni var mı?" diye sordu.



Türk müziğinin divası Bülent Ersoy giyemeyeceği elbise için16 bin lira ödemeye kalkınca olanlar oldu. Bülent Ersoy beğendiği elbisenin XXXL modeli de üstüne olmayınca 16 bin lira ödeyerek elbisenin bütünmodellerini satın aldı.



Levent’te bir AVM merkezinde alışverişe giden Bülent Ersoy 16bin liraya beğendiği elbisenin XXXL modeli de üstüne olmayınca elbisenin bütünmodellerini satın almak zorunda kaldı.

Bülent Ersoy önceki hafta Levent’te bulunan bir AVM’niniçindeki çok pahalı dünyaca ünlü lüks markaların satıldığı bir mağazaya gitti.Burada 4 bin TL değerinde bir elbise satın almak istedi ve "44 bedeni varmı?" diye sordu.

Mağazada diğer tüm bedenler vardı ama elbisenin 44 bedeniyoktu.

GİYEMEYECEĞİ ELBİSELER İÇİN 16 BİN TL ÖDEDİ



Bülent Ersoy bunun üzerine "Bu elbise bana nasipolmadıysa kimseye olmasın" dedi ve tüm bedenleri satın almak istedi. 16 binTL ödeyen Diva elbisenin tüm bedenlerini aldı.

Beyaz TV’nin yayınladığı fenomen program "SöylemezsemOlmaz"ın yorumcularından ve Bülent Ersoy’un yakın arkadaşı Oya Aydoğan,canlı yayında efsane sesli, güzeller güzeli ustaların ustası Bülent Ersoy’unevlilik hazırlıkları içinde olduğunu söyledi.

Türkiye türk sanat müziğine sesi ve yorumlarıyla bir dönemedamgasını vuran diva lakaplı bülent ersoy hakkında sanatçı dostu oyaaydoğan’dan vahim açıklama geldi Aydoğan çıktığı tv programında yaptığıaçıklama ile divanın evlilik yolunda olduğunu iddia etti.



İzmir’deki birkaç senesüren ilişkisinin tamamen bittiğini, eski kayınvalidesinin de çok iyi arkadaşıolduğunu, hala görüştüklerini, onunla bir dargınlıklarının olmadığınısöyleyebilirim.

"Söylemezsem Olmaz" programınınyorumcularından Oya Aydoğan, canlı yayında yakın arkadaşı Bülent Ersoy hakkındaşok açıklamalarda bulundu.



Oya Aydoğan Ünlü şarkıcı Diva’nın evlilik yolunda olduğunusöyledi.Genç yakışıklı biriyle flört eden Bülent Ersoy evliliklerinin çokyakında olacağını dile getirdi.programınınyorumcularından Oya Aydoğan, canlı yayında yakın arkadaşı Bülent Ersoy hakkındaşok açıklamalarda bulundu.

İZMİR’Lİ ESKİ EŞİYLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ





GENÇBİRİYLE FLÖRT EDİYOR



Ancak çok yakışıklı bir gençle flört ettiğini ve en kısazamanda evlilik hazırlığı içinde olduğunu net biçimde biliyorum. Bülent buaralar terzilerde dolaşıyor, onun aklında bir gelinlik vardır onuarıyordur." Bülent Ersoy, 1998’de bir yıl süren ilk evliliğini 20yaşındaki Cem Adler ile yapmıştı. 4 ay süren ikinci evliliğini ise 2007’de 24yaşındaki Armağan Uzun ile yapmıştı. Ersoy, son olarak kendisinden 38 yaş küçükBerk Yılmaz ile aşk yaşamıştı Türkiye türk sanat müziginin en usta isimlerindenbirisi olan giyidiği ve yaşamında her hareketi dikkat çeken diva lakaplı bülentersoy bursada vereceği konser öncesi çok ömenli açıklamalar verdi.



Bulgarsanatçı Azis’i tanımadığını belirterek, Tarkan’dan sonra kimseyle düet yapmayıdüşünmedim dedi.Ondan sonra pek düşünmedim. Sakın ukalalık olaraknitelendirilmesin diye konuştu. Bursa’da, vereceği bir konser öncesi kameralarakonuşan müziğin divası Bülent Ersoy, kendisiyle düet yapmak isteyen Bulgarsanatçı Azis’i tanımadığını belirterek, “Tarkan’dan sonra kimseyle düet yapmayıdüşünmedim” dedi. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy dün gece bir gecekulübünde sahne almak için Bursa’daydı.



Konser öncesi, gece kulübünün önündebekleyen gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, Bursalı olduğunuhatırlatarak “Burada kendi yerim gibi rahatım. İnşallah insanlarla dabütünleşebilirim. İçeride de çok güzel bir ortam olduğunu sanıyorum” dedi.







“AZİS’İ HİÇ TANIMIYORUM”



Bursa’da hayranlarıyla buluşan Bulgaristanlı dünyacaünlü pop şarkıcısı Azis’in söylediği “en büyük hayalim Bülent Ersoy ile düetyapmak” sözleri kendisine sorulan usta sanatçı, “Kendisini hiç tanımıyorum,beni bağışlasın. Bu belki benim bir eksikliğim olabilir. Ben bir tek TarkanBey’le bir düet yaptım. Ondan sonra pek düşünmedim. Sakın ukalalık olaraknitelendirilmesin” diye konuştu. İşteAydoğan’ın olay yaratan açıklamaları: "Bülent şu sıralar gelinlikdiktiriyor olabilir. Çok ani bir nikâh yapabileceğinden cuma günü bahsetmiştik.Ben de çok detaylı bilmiyorum ama İzmir’deki birkaç sene süren ilişkisinintamamen bittiğini, eski kayınvalidesinin de çok iyi arkadaşı olduğunu, halagörüştüklerini, onunla bir dargınlıklarının olmadığını söyleyebilirim.Ancak çok yakışıklı bir gençle flört ettiğini ve en kısazamanda evlilik hazırlığı içinde olduğunu net biçimde biliyorum. Bülent buaralar terzilerde dolaşıyor, onun aklında bir gelinlik vardır onuarıyordur." Bülent Ersoy, 1998’de bir yıl süren ilk evliliğini 20yaşındaki Cem Adler ile yapmıştı. 4 ay süren ikinci evliliğini ise 2007’de 24yaşındaki Armağan Uzun ile yapmıştı. Ersoy, son olarak kendisinden 38 yaş küçükBerk Yılmaz ile aşk yaşamıştı Türkiye türk sanat müziginin en usta isimlerindenbirisi olan giyidiği ve yaşamında her hareketi dikkat çeken diva lakaplı bülentersoy bursada vereceği konser öncesi çok ömenli açıklamalar verdi.Bulgarsanatçı Azis’i tanımadığını belirterek, Tarkan’dan sonra kimseyle düet yapmayıdüşünmedim dedi.Ondan sonra pek düşünmedim. Sakın ukalalık olaraknitelendirilmesin diye konuştu. Bursa’da, vereceği bir konser öncesi kameralarakonuşan müziğin divası Bülent Ersoy, kendisiyle düet yapmak isteyen Bulgarsanatçı Azis’i tanımadığını belirterek, “Tarkan’dan sonra kimseyle düet yapmayıdüşünmedim” dedi. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy dün gece bir gecekulübünde sahne almak için Bursa’daydı.Konser öncesi, gece kulübünün önündebekleyen gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, Bursalı olduğunuhatırlatarak “Burada kendi yerim gibi rahatım. İnşallah insanlarla dabütünleşebilirim. İçeride de çok güzel bir ortam olduğunu sanıyorum” dedi.Bursa’da hayranlarıyla buluşan Bulgaristanlı dünyacaünlü pop şarkıcısı Azis’in söylediği “en büyük hayalim Bülent Ersoy ile düetyapmak” sözleri kendisine sorulan usta sanatçı, “Kendisini hiç tanımıyorum,beni bağışlasın. Bu belki benim bir eksikliğim olabilir. Ben bir tek TarkanBey’le bir düet yaptım. Ondan sonra pek düşünmedim. Sakın ukalalık olaraknitelendirilmesin” diye konuştu.

“YAŞAYANLARIN İÇERİSİNDE EN BÜYÜK REPERTUVARASAHİBİM”

Bülent Ersoy sahip olduğu repertuvar için de iddialı konuştu. TRTrepertuvarında 52 bin eserin kendisinde bulunduğunu iddia eden Ersoy, şunlarısöyledi: “Yaşayanların içerisinde en büyük repertuvara sahibim. Bu konuda pekmütevazi olamayacağım çünkü gerçek. Güzellik veya şıklık söz konusu olsaydıfarklı yorumlanabilirdi ama repertuvar konusunda söylediğim son noktadır. Bununüzerine kimse konuşamaz zaten.” Bülent Ersoy konserde sevenlerine unutulmaz birgece yaşattı. Hayranları bazı şarkılarda usta sanatçıya eşlik ederken birhayranı Ersoy’a, üstünde “sana mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle” yazan birhediye verdi. Diva ise hediyenin üstündeki yazıyı sahnede okuyarak hayranınateşekkür etti.



Bülent Ersoy zaman zaman orkestra ile de şakalaşırken, Ersoy veorkestranın performansı birçok kez alkış aldı. Yaptığı Her Hareket ile olayolan usta solist bu kez trafiği kilitledi haliyle olnlar oldu sürücüler zoranlar yaşadı.Türk Sanat Müzğinin divası sayılan ersoy yolu kapattı olanlar olduTürkiyenin gelmiş geçmiş en güçlü seslelerinden birisi olan geçtiğimiz günlerde7 saat bakım salonunda makyaj yaptıran bülent ersoy’a Protesto şoku geldi.ustasanatçı Bülent Ersoy önceki akşam Nişantaşı’nda bulunan modacısını ziyaretetti. Ersoy’un minibüsünün sokağı kapatmasına tepki gösteren vatandaşlararaçlarından inerek Diva’nın minibüsünü çekmesini istedi.



Tepkilere duyarsız kalmayansanatçı şoförüne talimat vererek yolu açtırdı. Ersoy’un minibüsünün sokağıkapatmasına tepki gösteren vatandaşlar araçlarından inerek Diva’nın minibüsünüçekmesini istedi.Konser kıyafetlerinin dikimi için yaklaşık 5 saat provadakalan sanatçı, kırmızılar içerisinde modacısının binasını terk etti.Modabinasının olduğu tek şeritlik sokağını VIP minibüsüyle kapatan Ersoy’a halktepki gösterdi.Ersoy’un minibüsünün sokağı kapatmasına tepki gösterenvatandaşlar araçlarından inerek Diva’nın minibüsünü çekmesini istedi.



Tepkilereduyarsız kalmayan sanatçı şoförüne talimat vererek yolu açtırdı. Türk SanatMüziğinin Duayen İsimlerinin Başında Gelen Söylediği şarkılar ile bir dönemedamgasını vuran Bülent Ersoy gününü kuaförde bitirdi Türkiyenin gelmiş geçmiş enünlü sanatçılarından birisi olan diva lakaplı bülent ersoy adından yine sözettirmeyi başardı Bakım Salonunda 7 saat kalarak kendi rekorunu egaleetti.



Bülent Ersoy önceki gün Etiler’deki bir kuaför kaldı. Tepeden tırnağabakıma giren sanatçı, içeride tam 7 saat kaldı.Güzel şarkıcı yine kuafördetepeden tırnağa değişerek yine güzelliğiyle herkesi üzerine çekti.Sürprizbuluşma yıllar önce bir yarışma programında işbirliği yapan ikilinin yeni projeüzerinde çalıştığı ihtimalini akla getirdi. Bülent Ersoy, pazartesi gününükişisel bakıma ayırdı. Sanatçı, saat 15:00 sularında girdiği kuaföründen22:00’de çıkabildi.



Bu süre içinde cilt bakımı, saç ve makyaj uygulamasıyaptıran Ersoy, çıkışta Etiler Günaydın Steak House’a geçerek yapımcı OsmantanErkır’la buluştu.Sürpriz buluşma, yıllar önce bir yarışma programında işbirliğiyapan ikilinin yeni proje üzerinde çalıştığı ihtimalini akla getirdi.İddialıtarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Bülent Ersoy, kuaförde biri beyazdiğeri siyah renkte iki farklı peruğu üst üste taktırdı.

DİVA BÜLENT ERSOY KİMDİR?



1952 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 1960 yılına kadarMalatya’da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Esas adıBülent Erkoç’dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarıhocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı‘nı bitirendeğerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrüzikaltecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

İlk olarak 1970 yılında Üsküdar Fıstıkağacı’nda dönemin ilkaile gazinolarından birisi olan “Özlem” Aile Gazinosu’nda sahneye çıkarak sahnehayatına başladı. Fikret Torun‘un Sunar Konser Bürosu olarak düzenlediği sesyarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve 1000 lira para ödülüalmıştır. Sonrasında bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmıştır.

1971 yılında Saner Plak’tan çıkan kırkbeşlik plağı ilk albümçalışması oldu. Bu çalışmada, güfte ve bestesi bestekâr Muzaffer Özpınar‘a ait“Lüzûm Lalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirdi. Sahneye ilkadımını 1974 yılında Büyük Maksim Müzikholleri‘nde attı ve müzik dünyasınabomba gibi düştü. Ancak gerçek soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezentarafından Ersoy olarak değiştirilmiştir. Bu yıllardan itibaren gerek ismi gibi“bülend-paye” sesiyle gerekse hanımefendi kişiliğiyle Türk halkının beğenisinikazandı.

Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar Ekolü’nün temsilcisi olarakbaşladığı sanat hayatında, akademik sanat kariyerinin de yüksek olmasıhasebiyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük bir tavrın sancaktarı oldu. “BaharıBekleyen Kumrular Gibi“, “Dert Çekmeye Gidiyorum” gibi her okuduğu şarkıylagrafiği sürekli yukarı tırmandı. O yıllarda TRT’ye, musikimizin bahtsızlığındanötürü kenara itilmiş, klasik makamlarda eski ve kalıcı eserler yorumladı.Yetmişli yılların ortasında daha da ileri giderek; o günkü müzik piyasasındapop, arabesk ve fantezi vb. gibi ticari şarkılar revaçta olmasına karşın Itrî‘nin“Tut-î Mucize-I Gûyan“ı gibi eserlerden oluşan koyu klasik bir uzunçalar yaptı.Bu ilk uzunçalar çalışması müzik piyasasında ki tüm hesapları altüst etti vesatış rekoru kırdı.

Ağustos 1980’de İzmir Fuarı’nda seyircilerden gelen tezahüratsonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturmaaçtı. Eylül 1980’de İzmir Kordon’daki evinde bir hâkime hakaret edincetutuklanarak 45 gün hapis cezası aldı ve Buca Cezaevi’nde tutuklu kaldı.

14 Nisan 1981’de Londra‘da Charring Cross Hastanesi’ndegeçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu, ancak “pembe nüfuskağıdı” alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanıTurgut Özal‘ın öncülüğünde çıkartılan bir kanun sayesinde oldu.

Bülent Ersoy’a 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981’de diğertravesti ve transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı getirildi. Budönemde kariyerine Almanya’da devam eden sanatçı orada Türk filmlerindeoynamaya devam etti, bir müddet de Avustralya’da yaşadı. 1988 yılındaTürkiye’ye döndü.

Yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce konser veren Bülent Ersoy,“Düşkünüm Sana“, “Yaşamak İstiyorum“, “Biz Ayrılamayız” ve “Ablan Kurban OlsunSana” gibi satış grafiği çok yüksek albümlere imza attı. 1995 tarihini taşıyan“Benim Dünya Güzellerim“, S Müzik etiketiyle çıkan ilk albümü oldu. SelçukTekay‘ın müzik yönetmenliğini, Özkan Turgay‘ın aranjörlüğünü yaptığı albümde onşarkı seslendirdi. Aynı yıl janrına ve yorumuna uygun olarak “Alaturka 95”adında bir albüm yaparak Klasik Türk Musikisi’ne hizmetini de eksik etmedi.Muzaffer Özpınar’ın yönetmenliğini yaptığı albümde Hacı Arif Bey, MünirNureddin Selçuk, Selahaddin Pınar, Kadri Şençalar, İsmail Hakkı Bey, KemaniSerkis Efendi gibi birçok üstâdın eserlerine yorumuyla hayat verdi. Ondörteserin yeraldığı çalışmada; “Aziz İstanbul”, “Dönülmez Akşamın Ufkundayım”,“Nerelerde Kaldın Ey Servi Nazım” gibi klasik eserlerin yanında “AlıverinBağlamamı Çalayım” ve “Karam” adlı iki de anonim türküye de yer verdi.

1989 yılında Adana’da verdiği bir konser sırasında birseyirciden gelen “Çırpınırdı Karadeniz” adlı isteği okumadığı için Hacı Tepeisimli kişi tarafından kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.

Bülent Ersoy, bir sonraki çalışmasını 1997 yılında yayınladı.“Maazallah” ismini taşıyan albüm, piyasaya sürülmeden dahi yüksek siparişleraldı ve büyük yankı uyandırdı. Albümün hazırlık aşamasında bu sefer HalilKaraduman ve Osman İşmen‘le çalışan sanatçı, popüler şarkılardan ve anonimtürkülerden oluşan bir repertuar seslendirdi. Albüme ismini veren “Maazallah”adlı şarkısının video klibi ise büyük ses getirdi.Bülent Ersoy’un son albümüise 2002 senesinde çıkardığı “Canımsın” albümüdür.

Otuz yıla yaklaşan sanat yaşamında pek çok ilke imza atanBülent Ersoy, dünyaca ünlü yıldızların sahne aldığı salonlarda konser verdi.1980 yılında London Palladium‘da ve 1983 yılında Madison Square Garden‘da sahnealan ilk Türk sanatçısı oldu. 30 Mart 1997’te ise Ümmü Gülsüm‘den sonra, etnikmüzik sazlarıyla Paris Olympia müzikholünde sahne alan ilk sanatçı oldu. DarioMoreno‘dan sonra Olympia’da konser veren ilk Türk sanatçısı olan Bülent Ersoy,elli kişiden oluşan orkestrasıyla dört saat süren bir program sundu.

Bugüne değin otuzun üstünde albüme imzasını atan sanatçı,Türk Müzik Tarihi’ne ismini altın harflerle yazdırdı ve klasik, alaturkaşarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzikyaşamı boyunca sayısız ödül aldı. Herkesin takdirini kazanan geniş entervallive yüksek volümlü sesi, Japonya’da ses laboratuvarlarında yapılan testlersonucu “yüzde yüz kusursuz” bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montu MeridMüzik Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi.

Evlilikleri :

1. evliliği :1998 yılında Cem Adler ile evlendi, 1999 yılındaboşandı.

2. evliliği : 2007 yılında Armağan Uzun ile evlendi, 2008yılında boşandı.

Popstar Alaturka adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliğiyapmıştır.

Albümleri :

1973 – Ah Tut-i Mucize Guyem

1975 – Şöhretler

1975 – Konser 1

1976 – Toprak Alsın Muradımı

1976 – Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976 – Konser 2

1977 – Konser 3

1978 – Orkide 1

1978 – Ölmeyen Şarkılar

1979 – Orkide 2

1979 – Meyhaneci

1980 – Dolmamış Çilem

1980 – Beddua

1981 – Mahşeri Yaşıyorum

1981 – Yüz Karası

1983 – Ak Güvercin

1983 – Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984 – Düşkünüm Sana

1985 – Yaşamak İstiyorum

1986 – Anılardan Bir Demet

1987 – Avustralya Konseri

1987 – Suskun Dünyam

1988 – Biz Ayrılamayız

1988 – Anılardan Bir Demet

1989 – Öptüm

1989 – İstiyorum

1989 – Şiirlerle Şarkılarla

1989 – Seçmeler

1989 – Bizim Hikayemiz

1991 – Bir Sen, Bir De Ben

1992 – Ablan Kurban Olsun Sana

1993 – Sefam Olsun

1995 – Benim Dünya Güzellerim

1995 – Alaturka 95

1997 – Maazallah

2000 – Alaturka 2000

2002 – Canımsın

2011 – Aşktan Sabıkalı

Filmleri :



1976 – Sıralardaki Heyecan

1977 – Ölmeyen Şarkı

1978 – İşte Bizim Hikayemiz

1980 – Beddua

1981 – Yüz Karası

1984 – Acı Ekmek

1984 – Asrın Kadını

1985 – Tövbekar Kadın

1986 – Efkarlıyım Abiler

1988 – Biz Ayrılamayız

1989 – Anılar

1989 – İstiyorum