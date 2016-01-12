ŞOK PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ Sultanahmet Meydanı'nda Canlı Bomba Patladı : 10 Ölü 15 Yaralı
Sultanahmet Meydanı geldiği anlaşılan büyük bir patlama sesiyle sarsıldı, olay saat 10:20 sularında meydana geldiği bilgisi alındı. Tam bir sayı verilmese de olayda ilk gelen belirlemere göre 10 ölü 15 yaralının olduğu bilgisi alındı
12 Ocak 2016 Salı 09:39
BBC Türkçe'ye bilgi veren ve olay yerine yakın bir yerde dükkanı bulunan Önder isimli görgü tanığı, “"Patlama oldu. Patlamadan sonra ambulans geldi. Yaralıları alıp alıp gidiyorlar. Polisler geldi. Büyük bir patlamaydı. Alev topu gibi bir ateş çıktı yukarıya doğru dediler" dedi.
Görgü tanığı ayrıca, "Dükkanlarda kırılan bir şey yok. At Meydanı’na yakın, Dikilitaş’ın olduğu yerde oldu. Kaç yaralı var, durum ne bilmiyorum ama ambulansların biri gelip biri gidiyor" dedi.
Başka bir görgü tanığı da yaşadıklarını "Çok şiddetli bir patlama oldu, geldim hemen buraya koşarak, yerde yatıyorlardı" sözleriyle anlattı.
Patlamanın hemen ardından büyük bir duman çıktığını gören görgü tanıkları, hemen olay yerine gittiğinde yerde bir çok yaralı ve insan vücudu parçaları gördüğünü anlattı.
CANLI BOMBA İDDİASI
Olaya tanık olduğunu belirten bir kişi ise twitter hesabından, 25-30 yaşlarında beyaz tenli siyah saçlı birinin Dikilitaş'a doğru koşup kendini patlattığını iddia etti.
İŞTE PATLAMA ANI...
Sultanahmet'te meydana gelen patlamaya ilişkin bir turist rehberinin çektiği ve patlama anına ilişkin olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada yayınlandı. Sultanahmet meydanında bulunan Dikilitaş'ın hemen yanında çekilen fotoğrafta patlamanın hemen ardından yükselen alevler objektife yansıyor.
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