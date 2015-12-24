Soğuk hava kalp hastalarını etkiliyor

Kalp hastalarının soğuk havalarda risk altında bulundukları, soğuk havanın kalbi besleyen damarları daraltarak kalp krizine sebebiyet verebileceği bildirildi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, kalp hastalarının soğuk havada mecbur kalmadıkça ve korunmadan dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda önlem almamaları durumunda kalp krizi riski altında bulunduğuna işaret eden Erbay, şunları söyledi:

"Soğuk hava, kalp krizini tetikleyebilir. Kalbi besleyen damarlar vardır. Biz, bunlara koroner damarlar, koroner arterler diyoruz. Soğuk hava, bu damarlarda büzüşmeye sebep olur. Kalbi besleyen koroner arterlerde büzüşme meydana geldiğinde kalp krizi meydana gelebilir. Bunlar, genellikle koroner arter hastalığı olanlarda meydan gelir. Kalbinizi besleyen damarlarda hasar ve darlık varsa bu darlığı soğuk aktive eder ve daha fazla hale getirir. Dolayısıyla kalbi besleyen damarlar, kalbi besleyemez hale gelir ve kalp krizine sebep olabilir."

Soğuk havalarda kalp hastalarının şikayetlerinde ciddi artış olduğunu vurgulayan Erbay, özellikle kalp damarı tıkalı olan, daha önce kalp hastalığı bilinen hastalar için soğuk havanın olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

"Soğuklarda fazla dışarı çıkmasınlar"

Erbay, kış aylarında özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin kendilerini koruması ve sıkı giyinmesi gerektiğine dikkati çekerek "Mecbur kalmadıkça soğuk havalarda dışarı çıkmamaya özen göstermelidirler. Özellikle göğüslerini soğuktan koruyacak önlemler almalıdırlar" diye konuştu.

Soğuğun akciğerde de olumsuz etkileri olabileceğini dile getiren Erbay, "Soğuk insanın vücut direncini kırar, akciğerlerde birtakım enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bu da hastalarımızda kalp yetmezliğiyle sonuçlanabilir" dedi.

Soğuğa maruz kalınması durumunda vücut direncinin kırılmasıyla mikroorganizmalar, bakteriler ve virüslerin aktif hale geleceğini aktaran Erbay, şöyle devam etti:

"Akciğer enfeksiyonları da dolaylı yoldan kalp yetmezliğine sebep olur. Akciğer hastalığı olanlar, soğuk havaya çıkarken çok dikkatli olmaları gerekir. Soğuklarda fazla dışarı çıkmasınlar, evde beklesinler. Eğer çıkmaları gerekiyorsa önlemlerini alsınlar. İyi ve sıkı bir şekilde kendilerini sıcak tutacak giysilerle dışarıya çıkmalarını öneriyoruz."

Erbay, soğuk havada gelişen göğüs ağrısının kalp krizinin habercisi olabildiğine işaret etti. Gribal enfeksiyonların bazı hastalarda yayılarak kalp zarını ve kalp kasını tutabildiğini, genç ve sağlıklı bireylerde de bu duruma rastlanabildiğini anlatan Erbay, soğukta tetiklenen veya gribal enfeksiyon sonrası gelişen göğüs ağrılarında mutlak doktor kontrolü gerektiğini de kaydetti.

Kaynak : AA