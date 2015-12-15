Şırnak’ta Vatandaşlar Şehri Terk Ediyor!

Şırnak Valiliğinin Cizre ve Silopi'de saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki açıklamasının ardından mahallelerinde hendek bulunan ailelerin bir kısmı evlerini terk etti.

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Vatandaşların bir bölümü yanlarına aldıkları eşyaları yükledikleri araçlarıyla çevre köyler başta olmak üzere Şırnak, Batman ve Mardin'e gitti. Güneydoğu’da PKK terörü nedeniyle aksayan eğitim, öğretmenlerin Cizre ve Silopi ilçelerini MEB’den gelen bir mesajla terk etmeleri üzerine bir darbe daha yedi. Okulların kapısına kilit vurulurken eğitimciler bu yılın öğrenciler için kayıp yıl olduğunu söylüyor.

Cizre'de vatandaşların ilçeden çıkışını engellemek için PKK'lı teröristler, Nusaybin ve İdil caddelerinde durdurdukları araçların kontak anahtarlarına el koyarak, yolları ulaşıma kapattı.

Bu sırada durmayan bir araca teröristler, uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda, araçta bulunan Mevlüde İğdi (15), merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan İğdi, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

PKK'lı teröristlerin karayolunu kapatması üzerine aileler, yaya olarak ilçeden ayrıldı.

Cizre'deki en büyük göç, teröristlerin çok sayıda hendek kazdığı Cudi, Nur, Sur ve Yafes mahallelerinde yaşanırken, kalan aileler gıda malzemesi almak için marketlere yöneldi.

Esnaf kepenk açmadı, öğretmenler şehri terk etti

Silopi'de de sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini duyan vatandaşlar, ilçeyi terk etmek için terminallere gitti. Yanlarına alabildikleri eşyalarıyla şehir dışına çıkmaya çalışan vatandaşlar, terminallerde yoğunluğa neden oldu.

İlçede kalmayı planlayan vatandaşlar ise alışveriş için marketlere yöneldi. İlçe sakinlerinden Ömer Bilişik, imkanı olmadığı için ilçeden ayrılamadığını ve yasak nedeniyle gıda sıkıntısı çekmemek için alışveriş yaptığını söyledi.





MART AYINDA ÜNİVERSİTE SINAVI VAR

Eğitimciler, okulların kapatıldığı, sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü bölgedeki öğrenciler için bu senenin kayıp yıl olacağını söyledi. Eğitimciler, “Bölgedeki okullarda eğitim yapılamadığı için birçok konu yetiştirilmedi. Buna rağmen

buradaki öğrencilere TEOG sınavında, görmedikleri birçok konudan soru soruldu” dediler. Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur da şunları söyledi: “Lise öğrencileri martta üniversite sınavına girecek. Binlerce çocuğun kaybını kim karşılayacak? İstanbul’da, Ankara’da okuyan çocuk ile eğitimin devam edemediği bölgedeki öğrenciye sınavlarda aynı sorular soruluyor. Eğitim, en temel haktır. Öğretmenleri buradan kaçırdılar. İlçelerden nereden çıkacaklarına ilişkin, kapalı ve güvenli yollara ilişkin ikinci bir mesaj atıldığı söyleniyor.”

EĞİTİM-İŞ: SEMİNER PLANINDA YOK

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinden 3 bin 800, Artvin’in Murgul ve Kastamonu’nun Punarbaşı ilçesinden de 200 öğretmenin hizmetiçi eğitim seminerine alınacağını belirtti. Hizmetiçi eğitimlerin MEB tarafından yıllık olarak planlandığını belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir ise “Seminerler genellikle okulların tatil olduğu yaz döneminde yapılıyor. 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı içinde yer almayan bu seminerin ne amaçla yapıldığı Bakanlıktarafından açıklanmalıdır” dedi. Bu arada Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan 3 bin 800 öğretmenin büyük çoğunluğunun bölgeden ayrıldığı öğrenildi. İki ilçede kalan az sayıda öğretmenin ise bölgede ailesiyle yaşadığı öğrenildi.





Önce okullara kilit, sonra yasak

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde öğretmenlerin önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen ‘hizmetiçi eğitim’ mesajları nedeniyle memleketlerine dönüşleri sonrasında bazı okulların kapısına asma kilit takıldı. Gelişmeler, büyük bir operasyon yapılacağı endişesine yol açarken öğle saatlerinde Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre ve Silopi’de dün saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. İki ilçeye dün zırhlı araçlarla asker ve polis özel harekât timleri de sevk edildi. Cizre ve Silopi’de vatandaşlardan imkânı olanlar ilçeleri terk ederken, kalanlar ise fırın ve marketlere akın etti. Cizre’de PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ailesiyle birlikte ilçeyi terk etmeye çalışan M.İ. adlı çocuk, başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Mardin’de Dargeçit’in ardından dün de Nusaybin ilçesinin dört mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dargeçit’te operasyonlar sürerken teröristlerin açtığı ateş sonucu bir çocuk ile onu hastaneye götürmeye çalışan iki kadın yaralandı. (DHA)